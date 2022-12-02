Gamania橘子集團旗下beanfun!橘子支付與交通部臺灣鐵路管理局合作，開通行動（條碼）支付購票服務，全力拓展支付應用場景。自2022年12月1日起，台鐵全台各電腦售票車站售票窗口，提供掃描條碼支付模式購票，提升旅客購票付款多元性及便利性。

為鼓勵旅客使用beanfun!橘子支付作為付款工具，祭出超有感優惠。12/1～12/31使用beanfun!橘子支付購買車票，筆筆享10％零用金回饋，每會員最高享100元零用金。

此外，beanfun!橘子支付12/1～12/12於有閑購物單筆消費滿1千元以上，享20％零用金回饋，年末送禮不斷不怕傷荷包。即日起～12/31至指定加油站、茶飲與百貨通路消費享回饋。當月至指定超商，單筆滿600元(含)以上，享20％零用金回饋；滿77元(含)以上，享15％零用金回饋；76元(含)以下，享10％零用金回饋；每會員最高回饋300元零用金。

另，新戶至全通路消費筆筆享15％零用金回饋，每帳戶最高享200元零用金。台鐵指出，為加強旅客購票付款多元性及便利性，自12月1日起，於全台各電腦售票車站售票窗口新增「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi拍錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」9家行動（條碼）支付服務，提供後端綁定信用卡、金融卡或連結銀行帳戶，以條碼支付被掃模式購票。

台鐵指出，為鼓勵民眾使用行動支付作為付款工具，含2021年9月7日已上線開始使用的台灣Pay等10家業者推出點數回饋、現金回饋及點數加倍送等上線優惠方案，民眾可逕洽各業者官網。