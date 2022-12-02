「上季我剛來，雖就拿得分、籃板、阻攻三冠王，但8強複賽第一場對國體大，手背及虎口就受傷，提前報銷，後6場全數免戰，台藝因而無緣4強，最終只拿第7，我的三冠王已沒意義，本季我的手已ok，健康出擊，既要助球隊保8，更瞄準4強，有機會當然也想拚冠軍。」台灣藝大二外籍中鋒阿拉薩說。

阿拉薩2日先發38分鐘攻下19分、20籃板，UBA兩年來第14度「雙十」，第4次籃板破20，外帶6助攻、4抄截、5阻攻，率台藝第四節拉出24比12強勁尾盤，突破前三節59比59平手僵局，最終83比71力克半個地主高師大，在義守大學舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，強闖首關。

上季阿拉薩首披台藝戰袍，UBA處女秀就是對高師大，該役他先發39分鐘攻下23分、12籃板，外帶2助、4阻攻，台藝81比77小贏，他個人UBA首勝，今年2月25日八強複賽第一戰雖贏國體大，他卻傷退，時隔近10個月，他重返球場，本季台藝首戰對手又巧合為高師大，他依然火熱，再扮對戰2連勝的贏球X因子。

阿拉薩說，今天得分雖沒很高，但隊友很棒，臺藝贏球最重要，也愈有信心，本季一定可以突破。對阿拉薩的攻防影響力，第四節最後崩盤的高師球員說，較之上季，阿拉薩現在外線更準，也會投三分，更不會每一次都硬著來，反而很會觀察，找隊友傳球，總的說，本季的他更全面、更難防守。