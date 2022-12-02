霍塔在開賽第5分鐘就攻破韓國大門，葡萄牙取得1比0領先。(美聯社)

韓國與葡萄牙之戰，金英權在第27分鐘破門，幫助韓國1比1追平葡萄牙。(美聯社)

2002年落敗之仇，葡萄牙今天在2022年卡達世界盃分組預賽最後一戰開踢5分鐘就靠著霍塔的大腳抽射破門，取得1比0領先優勢。

H組分組預賽進入最後一輪賽程，葡萄牙迎戰韓國、烏拉圭與迦納展開廝殺。2002年韓國與葡萄牙同組，同樣是預賽最後一戰雙方對決，獲勝者晉級的關鍵戰役，最終葡萄牙0比1飲恨落敗慘遭淘汰，韓國以分組第一晉級，並且一路擊敗義大利與西班牙，直至4強才敗在德國手上，最後獲得第四名史上最佳成績。

今日開賽後第5分鐘韓國後防就出現漏洞，葡萄牙前鋒霍打接獲隊友傳球，起腳抽射突破韓國隊守門員金承奎的防守，率先攻破大門，葡萄牙取得1比0領先優勢。

非贏不可的韓國，第27分鐘，32歲老將金英權利用角球機會攻破葡萄牙大門左下角，將比數扳成1比1平手。

另一場戰役，第27分鐘烏拉圭戰神蘇亞雷斯在禁區內射門，被迦納門將阿提奇基擋住，但被後續突襲的阿拉斯凱塔頭槌破網，烏拉圭射進本屆世界盃第一顆球，也取得1比0領先局面。

第32分鐘烏拉圭攻勢再起，阿拉斯凱塔殺入禁區，第一時間起腳抽射，再次破了阿提奇基的雙掌，烏拉圭2比0擴大領先優勢，晉級希望大增。