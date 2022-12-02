睽違三年，經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理疫後首發「扣件業赴歐拓銷團」，帶領15家我優質扣件業者前往華沙、米蘭及伯明罕拓展扣件市場；首站即選定中東歐最大扣件市場波蘭辦理商洽會，成果豐碩。

貿協華沙台貿中心（TTCW）特別安排於拓銷團洽談前夕向全體團員報告轄區扣件產業市場報告，讓業者在翌日與買主洽談前即能更深入了解波蘭在地市場狀況，此項創舉亦將會在未來TTCW辦理各項專業拓銷團活動持續推動。

為協助拓銷團開拓商機，外貿協會華沙台貿中心促邀當地24家扣件業者，囊括當地大型手工具製造商STALCO、鋼鐵建材零件貿易商ULAMEX、汽車零件前五大經銷商BIMEX、國際知名扣件製造商BULTEN AB、通風系統製造商ALMUR及波蘭前五大扣件製造商ASMET等知名大廠到場，與我商進行超過130場次洽談。

此次拓銷團臺灣多家重量級扣件業者，包括，皆表示此次洽談會深切體驗疫後波蘭扣件相關產品市場潛力無窮、遠超乎預期，且參與洽談會的波商，質、量俱佳，買主多為具採購經驗的決策者，橫跨製造商、經銷商以及終端使用者，後續商機可期。