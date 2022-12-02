台灣董事學會攜手中華家族辦公室協會、華人家族企業聯盟2日舉辦第十一屆華人家族企業年度論壇，發布第十一年的「華人家族企業關鍵報告」。台灣董事學會發起人蔡鴻青博士調查指出，疫情三年間，家族企業營收成長較非家族企業低4％，不過贏家卻是中型家族企業，有9家中型企業市值成長躍升大型企業，其中包括長榮、萬海等航運及半導體科技業等。

論壇引介國外家族企業永續長存的案例，顯示善用專業夥伴及治理工具，得以協助家族資產順利傳承，值得台灣家族企業深入研究。論壇亦邀請國際百年企業典範與台灣家族企業現場對談，並匯集歐洲、香港、日本等跨域專家借鏡不同家族治理模式。

台灣上市櫃企業中70％是家族企業，市值為0.74兆美元，占總體44％。第十一年的「華人家族企業關鍵報告」以中國、香港、台灣三地8,286家上市櫃企業為樣本整合分析，報告指出疫情間（2019～2021年），華人家族企業市值成長高於非家族企業；但今年截至6月，兩岸三地家族企業中，卻以台灣家族企業跌幅最明顯。

另外，受人注目的家族財富也有顯著成長。2019年台灣百大家族財富為0.11兆美元，三年後增加到0.29兆美元，漲幅達163％。成長最多的為有科技業的家族，如鴻海、日月光、遠東、華新麗華、大立光等。不過，2021年底至2022年中，家族企業財富減少0.05兆美元，降幅為17.2%，下跌最多的也是擁有科技業的家族。疫情期間，台灣家族企業的財富波動為兩岸三地最高。

台灣家族企業掌門人正面臨家族和企業的抉擇。家族企業表現兩極化，家族公司落後專業經理人的公司，且家族企業的重要性下降，同時台灣家族企業也面臨接班問題。

兩岸三地中，中國科技業在政府支持下，大型家族企業成長最快，不過中國家族企業多為第一代，因政經環境變動，百大家族排名變化大。

香港大型家族企業以金融地產業下降最多，主因中資恆大地產風暴領跌；新上市家族企業以消費品及醫療保健行業為主，成長快速。香港百大家族老家族排名穩，但新上市家族排名竄升快。

與國際（英美德法日五國）相較，華人家族企業規模較小，僅為國際家族企業的一半至四分之一大小。儘管台灣家族企業尚在創業早期，然而已提早進入共治階段，是故台灣家族企業可借鏡西方，藉以找出自己的模式。

法國萊雅集團是全球美妝業龍頭，已成立112年，市值超過2,000億美元，台灣萊雅執行長Eva Leihener-Stefan指出，萊雅集團採取家族與專業經理人「共治模式」。股權規畫上，家族占三成為最大股東，但在14席的董事會中僅占3席，平時尊重公司經營層。但在重大決策如雀巢意圖收購時，經營團隊則力挺家族。30年來萊雅市值翻了38倍，年複合成長率14％。

30年間歷經三次轉型的晶華酒店集團，在董事長潘思亮靈活帶領下，總是將危機轉為契機。這兩年疫情嚴峻，潘思亮善用飯店資源，先是將客源從國際商務轉為主攻城市度假，接著推出防疫期宅食經濟，成為全球唯一獲利的飯店集團。清華大學副校長簡禎富博士指出，家族企業遭逢危機時能決斷轉型，專業經理人與家族成員之間的默契極為關鍵。

歐美家族企業運用「家族辦公室（Family office）」作為家族傳承方式的風氣越來越盛行，包括比爾蓋茲、Google創辦人布林等富裕家族都以此為家族財富的專業管理機構。

前瑞士百達銀行財富管理家族辦公室主管Gregoire Imfeld指出，家族企業要永續經營，要讓企業從家族為主轉化成企業為主，另外則是在轉化過程中以家族機構化的方式，來處理家族企業面臨包括人才培育、家族企業治理、財富管理甚至公益慈善等領域。為兼顧以上領域，家族辦公室實為極佳的機構化功能平台。

政治大學商學院專任教授湛可南博士表示，在台灣，包括中租集團所屬的辜家，以及克緹國際陳家，都開始引進家族辦公室作為企業傳承的治理工具之一，未來華人家族企業應會將設立家族辦公室作為重要工作項目。

在國際交流的部分，邀請的講者以歐洲和亞洲的家族企業為研究對象。香港科技大學資深顧問金樂琦博士，專門進行華人、印度和猶太僑民家族企業之特點和成功的關鍵，並分析不同的家庭教育模式以及不同家庭文化培養出的創業家精神，對家族企業發展的影響。浙江大學企業家學院院長陳凌博士，則剖析中國創業一代和二代的同異，以及家族企業交接班的困難點。

日本立命館大學竇少杰博士分析華人與日本家族企業在經營上的同異，分別就企業、家族、財富三面向進行探討，並分享日本百年家族企業家族精神與理念。倫敦商學院的Heinz-Peter Elstrodt博士則從歐洲超過兩百年的家族企業談起，講述這些企業如何在屢屢遭逢時代劇變後仍能繁盛發展，其中家族價值觀、家族辦公室，與定期更新資產配置這三項功不可沒。

家族企業經常是支撐社會重要的經濟體，但人無法百年不死，企業則可以永續經營。家族成員若能將大我放在小我之前，企業才能永續長存。透過論壇中的深入探討及國際典範研究可以發現，大股東與專業經理人的「共治制度」是不可避免的現實，也是符合時代潮流的做法。只有分享才能做大，這樣的精神值得華人家族企業深思。同時，台灣家族企業已屆二、三代接班之際，如何善用家族辦公室達成家族財富與家族永續傳承，更是家族企業掌門人們應儘早思考的議題。