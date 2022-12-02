台股近期迎來大反轉，投信法人表示，今年以來通膨、俄烏戰爭及美國升息等利空因素轉淡，加上電子庫存目前穩定去化，頗有利空出盡意味，不過提醒投資人目前仍處景氣下行階段，勿過度追高，可依產業展望、籌碼變化適時調整，或採定期定額穩健布局。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋分析，國際間通膨數據仍高，各國央行政策態度偏鷹，股市短期波動難免，不過目前台股評價面仍有不少具投資價值公司，另外，行政院通過台版晶片法案，預期通過後對台灣半導體產業也將帶來正向助益，短期台股可望逐步擺脫悲觀氛圍，投資人可視總經指標，聚焦產業趨勢向上，體質較為穩健族群伺機布局。

盧彥瑋強調，台灣基本面狀況不差，但市場仍對於升息、通膨及大陸新冠疫情等議題有疑慮，建議分批進場以分散風險，看好類股則以半導體、IC設計服務及生技為主。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，今年初面板供給過剩造成面板驅動IC大廠庫存攀高，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入五年來的合理區間。展望2023年，第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。