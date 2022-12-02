高蛋白紅豆麵包！有男子打開超商買的紅豆麵包，咬著咬著竟然發現紅豆餡包了1隻半身「大蒼蠅」，他還提到蒼蠅還活著，但是下半身可能已經進到肚子裡，他很疑惑「麵包不是都會烘焙過嗎？」，怎麼蒼蠅還活著，但他也認為回不會是自己「吃到一半飛進去」；網友一見表示「飛進去的機率比較多」，也指出這隻是「大頭麗蠅」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段影片與2張照片，從影片中男子拿著鑷子伸進去咬過的紅豆麵包，沒想到竟然夾出1隻不明生物，而從照片也可見該生物僅剩上半身，且有雙複眼像是蒼蠅；而原PO也在貼文表示自己，打開麵包包裝袋後，就沒有離手，但「咬著咬著就發現了」，他也指出這生物還活著，讓他很疑惑「麵包不是都會烘焙過嗎？」，不過他也認為會不會是自己吃到一半飛進去的，最後他也提到剩下的半截屍體應該在肚子裡了。

男子吃紅豆麵包竟然發現內餡有1隻只剩上半身的「大蒼蠅」，他也指出下半身可能在肚子裡了。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「味道如何」、「可以抓出來研究嗎」、「原生，在裡面孵化的」、「趕快去買樂透會中大獎」、「你要欽佩他的生命力，進入你的肚子表達最高敬意」、「飛進去的機率比較多」、「高蛋白紅豆麵包」、「冬眠中被吵醒了」、「眼睛紅紅耶，是蒼蠅」、「大頭麗蠅」。