「館長」陳之漢。（本報資料照）

館長陳之漢日前爆料民進黨立委陳明文打電話邀約一起罵政府，遭到陳明文反駁是胡說八道，並說館長是看民進黨大敗才蹭流量，講話要有憑有據，社會才會敬重。館長暴怒稱已經自費調通聯記錄，還嗆明年要上凱道遊行下嫁民進黨。陳明文於今（2）日在臉書回應，10月29日「撥電話給館長替自己平反，但接聽電話的人並非館長」。對此，館長要求陳明文開記者會，三鞠躬道歉。

「館長」陳之漢日前爆料民進黨立委陳明文打電話邀約一起罵政府，在網路上引起討論，陳明文於11/30日澄清從未有此事，反駁館長胡說八道，更嗆對方是看民進黨大敗才跟風、蹭流量，講話要有憑有據，社會才會敬重。

對此，館長30日晚間再度開直播，公開陳明文的電話，透露已經自費調通聯記錄，還嗆明年要上凱道辦遊行，號召年輕人一起下架民進黨。

陳明文今（2）日在臉書寫700多字回應，「10月29日，館長再度開罵並指控我是黑道，當時我很憤慨，於是撥電話給館長替自己平反，但接聽電話的人並非館長，我請他留話轉達，當天我的確比較委屈和激動，但我絕對不是『揪館長一起罵政府』，而是告訴館長，不能因為辦理增見就稱我是黑道」等。

館長今晚在直播中認為，陳明文在臉書文中並沒有寫「對不起」，並且對陳明文所說「講話要有憑有據，社會才會敬重」非常不滿，要求陳明文開記者會，三鞠躬道歉。