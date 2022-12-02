國民黨蔣萬安上周六確定當選台北市長後，即積極布局未來市府人事。近日藍營內部屢傳選戰期間輔選蔣出力甚多的前台北市長郝龍斌，力推前郝市府官員進蔣市府小內閣。郝2日晚間受訪澄清傳聞，表示「這都不是事實，沒有這回事」。

為輔選蔣萬安，郝龍斌前市府團隊成員自今年3月起，就應蔣之邀為蔣上市政課，之後還依據專長領域，參與蔣政策白皮書撰寫，選戰期間除郝本人多次親自為蔣站台，郝市府前副市長群也齊聚公開相挺。

從選戰前期開始至選戰結束為止，蔣萬安也會就市政與政治問題，不定期會向郝龍斌請益，但據了解，郝都居被動、輔助地位，不會主動干涉蔣團隊決策。

但在蔣萬安當選後著手籌組未來市府團隊時，卻屢屢傳出「郝龍斌有意推XXX進蔣市府」、「郝龍斌想安排XXX在蔣市府任要職」的聲音。郝龍斌受訪表示，相關傳言「都不是事實」，他沒有介入蔣萬安未來市府團隊人事。