吳青峰近來釋出新歌〈（......海妖沙龍）〉MV，邀來在日劇《First Love初戀》飾演年輕舞者的山田葵合作，吳青峰化身成迷失在大海的船長，她則飾演海妖，2人在人工打造的小船上拍攝，豈料他一開始連站都站不穩，必須先感受並習慣晃動程度，還用盡全身上下的戲胞，大展演技。

自認不擅長演戲的吳青峰，笑說這是自己人生中「恥」度最大的MV，「所有工作人員都很辛苦，因為是一鏡到底所以很怕自己一不小心出錯」。他們事前不斷練習彩排，因為在小船內外，每個人的動作都是環環相扣，也培養出好默契，第2天正式開拍時，順利完成每個鏡位動作，在導演的高度要求之下，吳青峰也能One Take成功，更被導演身旁的同事大讚這是導演史上第1次的1次OK。

山田葵在MV中穿上螢光色舞裙變身魅惑海妖，還秀出背上的尖刺魚骨特殊化妝，十分吸睛；她當天挑戰在大雨中賣弄獨特的舞姿，甚至在吳青峰背後蠕動搔弄，呈現海妖的神祕、魅惑模樣，吳青峰直誇：「她真的非常厲害，這場面真的太酷。」