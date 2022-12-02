根據媒體引述消息人士透露，推特正向廣告客戶提供豐厚誘因，鼓勵他們增加在該平台的支出。這也是自從穆斯克（Elon Musk）入主推特導致許多客戶流失後，所做提振廣告業務的最新努力。

自穆斯克在10月底收購推特以來，後者就面臨要把那些出走或降低支出的廣告客戶吸引回來的壓力。許多客戶針對穆斯克採取內容審核與凍結帳戶等諸多做法感到不安。

據媒體取得的電子郵件，推特在最新計畫對於預定廣告增量支出（incremental spending）至少50萬美元的客戶，將給予與支出等額的附加價值、最高可達1百萬美元。至於支出金額較小的客戶則是獲得較低金額的獎勵。

這項對廣告客戶提供的優惠措施，到年底前都有效。

去年廣告收入高占推特總營收的大約9成。不過在穆斯克掌管推特後，包括通用汽車、通用磨坊、億滋國際、奧迪汽車與輝瑞等知名品牌都在最近幾周暫停在推特的廣告支出。

此外自從該平台11月推出Twitter Blue的付費認證機制，由於亂象叢生，更進一步嚇跑廣告客戶。推特雖然目前已暫停這項措施，但它矢言在日後增加新的安全防護後，將會重啟這項新制。

至於推特內部也流失許多員工，特別是來自廣告部門，這些員工多數是被裁員、解雇與辭職。

為了安撫客戶、讓他們重回推特投放廣告，穆斯克曾與多名廣告主管召開視訊會議，並向廣告客戶喊話，表示他們隨時能透過推特公開表達他們的疑慮。

儘管如此，穆斯克本周又槓上蘋果，批評它在推特減少廣告支出，並質詢蘋果的動機為何。穆斯克推文說「蘋果幾乎停止在推特投放廣告。他們是否憎恨美國的言論自由？」。

不過幾天後，穆斯克又與蘋果握手言和。前者在推文中聲稱，已與蘋果執行長庫克進行「良好的對話」，並表示雙方誤會已冰釋。