下半年房市看法上，公股銀行分析，多空因素交雜下，預估整體將是壓抑房市價量增幅為主。

合庫銀行分析，展望下半年，疫情將趨於平緩，依過往經驗在疫情趨緩後，看屋人潮將逐步回流，有助房市信心回穩，且因市場資金充沛，再加上建材報價居高不下及缺工問題不斷，導致成本面因素不易讓房價有下跌的空間。

不過，因去年下半年以來房市價量已有相當幅度的漲勢，買方開始出現觀望氛圍，央行及政府相關部會為穩定房價陸續祭出之管控政策持續發酵，加上美國聯準會升息及俄烏戰爭對全球經濟影響程度等，皆將相對壓抑下半年房市價量增幅。

華南銀行指出，下半年房市看多因素為通膨投資保值需求、自住剛性需求仍在，支撐房市買盤，而看空因素有央行可能再升息或推出信用管制措施、各縣市政府陸續擴大實施非自住囤房稅及行政院修法限制預售屋轉售等措施，因房價短期漲幅過大，房市買方趨於觀望。

今年以來，央行升息並調升存款準備率，土建融貸款利率、消費者購屋房貸利率已隨央行升息開始走高，目前不動產業者面臨工期拉長、交屋延期、資金積壓增加的挑戰，部分大型建商宣布減少購地，中小型建商出售建案以降低資金壓力，政府後續擬續推打炒房措施，預期下半年房市呈現「量縮價鬆動」的走勢，房價雖不會一下子就掉下來，但若成交量持續下滑，房價可能面臨下修。

彰化銀行分析，為健全國內房市，政府各部會已針對國內預售屋紅單炒作、個人藉公司、分割房屋避稅等課題，啟動強力稽查預售屋交易、推動實價登錄2.0修法、杜絕規避稅負、防止房市資金泛濫、強化社會住宅等措施來防止國內房市過度投機。而央行亦於祭出選擇性信用管制措施，來持續抑制短期房市炒作的行為，金管會也在今年2月拉高不動產放款風險權數。

整體來看，在疫情、通膨、升息、股市下挫、政策打房等不利因素干擾之下，預估下半年國內房市將會持續降溫，整體房市交易量將有所下滑，房價則因營建成本大漲，下跌空間相對有限。