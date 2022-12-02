金管會針對新承作(含舊案屆期續貸或轉貸)受管控之「公司法人購置住宅貸款」、「購地貸款」、「餘屋貸款」、「工業區閒置土地抵押貸款」及「自然人購置第三戶(含)以上」等五類案件，將提高適用之風險權數。公股銀行指出，為確保銀行資本適足性之維持，針對此類案件，已請各營業單位依不同貸款類型所屬暴險分類訂定適當利率，依個案條件與借款人狀況差別訂價，貫徹資本有價的經營理念。

第一銀行評估，本次調整僅適用於銀行新辦理之案件(含新貸、轉貸、舊案續貸或展期等)，既有部位除後續辦理屆期續貸或展期將適用新規範外，餘均不受影響。未來承作此五種受到加強管控的不動產貸款時，將評估相關風險與收益，擇優承作。

房貸龍頭土地銀行指出，因為國內唯一辦理不動產信用之專業銀行，因此土建融案件承作量較多，若該業務維持零成長(舊案還款等於新案放出)，則每年該業務風險性資產仍將額外成長，其中，就金管會調高購地貸款風險權數提高50％(風險權數由原100％及150％提高為150％及200％)之影響為最大，將造成資本適足率影響。其餘法人房貸、自然人第3戶房貸、餘屋及工業區閒置土地貸款，占比甚微，影響不大。

而就購地貸款風險權數提高對土銀資本適足比率之影響，土銀也有幾大因應措施。

首先，持續向國庫爭取未來年度現金增資及盈餘保留，以強化自有資本。接著，適時發行次順位債券，以提升第一類資本比率及資本適足率。而後，擴大土建融以外之企金放款，如投資臺灣三大方案、六大核心戰略產業、新南向及綠色金融、購置機械設備及週轉金等放款。而考量對銀行利潤貢獻度、建築基地區段等因素，採差別化定價，將適度提高土融授信案件利率，以反應資本成本。土銀也將持續研議風險性資產管理機制，以提升資本使用效益。

合庫銀行評估，已訂有風險性資產管控機制，定期監控風險性資產變化情形，為因應金管會調高不動產授信業務之風險權數，將適度調整業務策略，以控管各項業務之風險性資產配置在核定之目標範圍內，確保資本適足性目標達成。