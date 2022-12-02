通膨自高點回落，聯準會升息可望趨緩，先前受到壓抑的新興債市與邊境債市近期出現強彈走勢，表現相當出色。隨著升息邁入尾聲，評價面極具吸引力的新興債市與邊境債市展望看好，適合中長線布局。

野村投信表示，美國公債殖利率從高峰回跌，風險性債券出現反彈，近一個月邊境市場債券與新興美元主權債分別上漲10％與6％。目前聯準會雖維持鷹派升息態度，但升息循環可望接近尾聲，根據歷史經驗，公債殖利率的高點已經不遠，預估進一步上升幅度有限，當聯準會不再升息時，風險資產的反彈將會相當顯著且迅速。

以2017年升息循環為例，在2018下半年聯準會強勁升息到頂後，債券便於2019年迎來多頭行情，新興美元主權債在2019年單年漲幅高達15％。

今年受到聯準會強勁升息影響，新興債與邊境債皆大幅下跌，新興美元主權債的價格在10月中旬時甚至低於金融海嘯時期。野村投信指出，觀察2008年金融海嘯時期以及2020年3月Covid疫情衝擊時期，當時新興美元主權債也出現大幅回跌，但在低點進場後，6個月的漲幅在兩成以上。隨著投資氣氛好轉，目前正是進場布局的好時機。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，無論就歷史水準來看或與其他債券資產相比，目前新興美元主權債的價值面非常具有吸引力，加上利差位於相對高檔，在未來升息時也有一定程度的緩衝。