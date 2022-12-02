泰山今晚公告，為活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構，擬將處分4萬3500張全家股份。
泰山持有全家便利商店約5013萬5417股，占全家股權22.46％，是全家第一大股東。
不過近期市場派龍邦集團吃下泰山逾42％股權，泰山恐引起經營權危機，所以這次處分掉全家近87％持有股權引發外界揣測與經營權有關。
就泰山公告上所描述，獨立董事杜英達在審計委員會與董事會上表達有太多空白授權，且處分案金額接近資本額的兩倍，應該適用《公司法》185條之規定，所以反對此案。
但泰山也描述，處分泰山投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。
該案待實際交易完成後，泰山再行公告。
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