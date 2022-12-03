法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上月29日抵達華府進行為期3日訪問，此行目的是為提振美法良好關係，而拜登也利用上任後首場國宴熱情款待，整場宴會由第一夫人吉兒（Jill Biden）親自操刀設計，大膽端出美產起司、美酒。值得一提的是，宴會上使用的餐具不是官方瓷器，竟是租借來的。

綜合CNN、《華郵》及《紐約時報》報導，這場備受矚目的國宴選擇的到訪嘉賓別具意義，因為自拜登上任以來，美、法關係陷入困境，它被視為重振及維繫與國際友邦情誼的重要活動。白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，「可以看看烏克蘭、印太地區正在發生的事，還有美中緊張情勢，法國的確處在所有事情的中心…」順帶一提，2018年，前總統川普(Donald Trump)也曾設首場國宴款待馬克宏；時任總統歐巴馬（Barack Obama）也與前任法國總統歐蘭德（Francois Hollande）共進國宴。

這場備受矚目的國宴選擇的到訪嘉賓別具意義，因為自拜登上任以來，美、法之間關係陷入困境，它被視為重振及維繫與國際友邦情誼的場合。 (圖/路透社)

國宴上使用的餐具不是官方瓷器，竟是租借來的。圖為11月30日讓媒體朋友提前觀摩的餐桌。(圖/美聯社)

由於此次廳內空間受限僅達120位貴賓，官方最終決定移至南草坪搭設帳篷舉辦，方能舒適容納400多人，加上精心設計過的高級菜餚，包括龍蝦、乳酪、牛肉等，當然還有美酒，讓大家徹底沉浸在這座「受法國和美國文化共同形塑的城市」。

儘管如此，拜登夫婦卻選擇使用租來的盤子、玻璃杯、餐具以及桌巾，白宮社交祕書伊利蒙多（Carlos Elizondo）回應，「雖然宴會地點在白宮，但不允許使用官方瓷器」。報導指出，因為負責監督白宮藏品的保管室認為，臨時搭建的帳篷不算白宮腹地的一部分，才決定不提供以往的服務。