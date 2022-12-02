63歲知名主持人徐乃麟和妻子汪家璉結婚33年，育有2兒1女，其中長子徐新洋接父衣缽進入演藝圈。徐乃麟近日在節目透露，老婆曾懷上第四胎，但考量生活品質，決定忍痛放棄。

徐乃麟主持節目《醫師好辣》時，因主題內容談及生小孩相關話題，另一名主持人嚴立婷先問徐乃麟當時的生育規劃，徐乃麟秒回：「完全沒計畫！」坦言全部按照當時的經濟能力決定，嚴立婷追問如果有機會生第四胎，會不會生下來，徐乃麟表示太太曾經懷第四胎，但當時完全沒有生活品質，加上老三才2、3歲，想到若再生一個，又要重頭開始，夫妻倆商量後決定忍痛放棄，全心全意照顧三個孩子。

徐乃麟是演藝圈愛家好男人代表，結婚以後從未傳出花邊新聞，他曾開直播分享認識老婆的過程，原來好友當時想追汪家璉，請徐乃麟幫忙助陣，想不到徐乃麟對汪家璉一見鍾情，便把握機會約女方看他的演唱會，逐漸發展成男、女朋友的關係，好友得知心儀對象被兄弟搶去，再也沒有跟他們聯絡。多年過去，徐乃麟開玩笑呼籲粉絲：「如果以後要找朋友助陣把妹，千萬不要找條件比自己好的！」

新片✨超強6寶媽！34歲辣媽「多囊性卵巢」全自然產懷第７胎！害羞自爆：一週3次！【#醫師好辣】20221130 完整版 生不生都有意見 EP1458 鄭丞傑 @TheLinsKids （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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