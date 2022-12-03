國民黨台北市議員王鴻薇點頭答應承擔，稱「不計個人毀譽」，登記參選台北市第三選區立委補選。前民進黨立委沈富雄表示，恐怕王鴻薇最後想到了這一點︰她如果不選，別人代替她參選，萬一落選了，最後可能會怪她，因此就決定非選不可。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，王鴻薇選擇參戰，跨過這個崁，選贏了什麼都不重要。但是王鴻薇恐怕最後想到了一點︰她如果不選，別人替她選，若這個人落選了，這時藍營很多人恐怕會回頭來說，就是她不選，所以才輸掉的。

沈富雄指出，王鴻薇若繼續當她的議員，沒問題，也有工作。但是王鴻薇可能想到，大家到時會說，都是她抵死不選，所以才會丟掉蔣萬安的本命區。其實多一席少一席並不重要，但是氣勢很重要，現在就是因為民進黨急著要起來，國民黨急著要繼續抓這個勢頭，所以這一席的重點就在這兒。因此，當王鴻薇想到，不管如何，最後都會怪她，她就決定非選不可。