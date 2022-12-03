撿到東西最好送到警局，以免惹火上身。中國一名蔡姓男子，今年6月在健身房撿到一枚戒指，不但沒有向工作人員反應，還私自獨吞把戒指拿去做鑑定，結果得知是塑膠戒指後，直接丟進垃圾桶，無法還給失主，被告上法院，結果也出爐了。

根據《澎湃新聞》報導，李女今年6月23日在健身房健身時，將一枚戒指放在置物架上，離開時忘記帶走，第4天才想起，但回去找戒指已經不見，於是報警處理。經過警方調查，該戒指23日晚上被蔡男撿到，李女便要求對方歸還或按原發票價格賠償，蔡男卻私自將戒指拿去鑑定，結果說是塑膠戒指，因此已將戒指扔掉，無法歸還，而且自己也不應承擔賠償責任。

李女一氣之下將蔡男起訴至法院，要求照戒指原價賠償8350元人民幣（約3.6萬新台幣）。法院審理認為，蔡男撿到李女遺失的戒指，應該立刻歸還或交由相關部門妥善保管，卻將戒指拋棄，綜合李女向法庭提交的購物發票、交易紀錄、監視器畫面等，認定該戒指價值為8350元人民幣，同意李女主張按此價格對蔡男求償。

消息曝光後，引發討論，「最正確的做法是告訴健身房的工作人員去處理，工作人員也有責任保管顧客的財產。大家都有不小心遺忘物品的時候，大家要相互照顧」，也有人推測：「找人鑒定後丟棄只是為了逃避責任的托詞，無論是不是塑料的，都不應該拿走，甚至是丟棄」、「這男的肯定賣掉了，拿不出了，所以才說是鑒定下來是塑膠的扔了，不然他肯定喊冤，叫來鑒定的人給他作證啊！」

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