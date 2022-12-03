大陸日前查獲一起走私案，一名女子佯裝孕婦試圖入境海關，由於挺著「巨大孕肚」引起海關人員懷疑，遭攔查後發現，該名女子衣服裡面竟藏著超過200塊的CPU（中央處理器）及手機，妄想矇混過關。

根據陸媒報導，事發於11月29日，一名趙姓女子身穿棕色孕婦裝，從澳門經珠海拱北欲入境大陸時，因腹部「異常隆起」遭到海關人員攔阻。海關人員表示，女子接受盤查時，言語含糊不清、問及孕期閃爍其詞，行徑十分可疑，「該旅客說自己懷孕大概5、6個月，可是她肚子很大，看起來像孕晚期。」

遭到攔查的趙女深怕事跡敗露，一時緊張下聲稱懷孕5、6個月，但說詞明顯與「巨肚」不符，於是請來女性海關人員進行詳查，果然發現孕婦裝底下有一個矽膠假體，裡面用透明膠帶纏著202塊的CPU與9支手機。

相關人員透露，正常情況下海關不會強制要求孕婦通過安檢門，因此趙女才想藉由喬裝孕婦走私。海關表示，目前已將犯嫌依規定送辦，並提醒旅客隨時提高警覺，勿因圖利而遭不法集團利用。

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