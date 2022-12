最新美國研究發現,多吃含有黃酮醇(flavonol)的食物能減緩記憶力衰退的速度,富含黃酮醇的食物包含許多種蔬菜、水果、茶等。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,芝加哥魯希大學(Rush University)、波士頓塔弗茲大學(Tufts University)的學者,22日在美國神經學會(American Academy of Neurology)官方期刊《神經學》(Neurology)發表有關攝取黃酮醇與影響認知功能的最新研究成果。

研究人員招募961名平均年齡為81歲、沒有罹患癡呆症的長者,要求他們每年針對飲食填寫問卷,一連填寫7年,受試者也必須每年進行認知、記憶力檢測。

團隊依據每日攝取的黃酮醇為受試者分組,攝取量最低的組別為每日5毫克,最高為15毫克,相當於攝取1杯的深綠葉蔬菜。

研究主要關注4種黃酮醇-山奈酚(kaempferol)、槲皮素(quercetin)、楊梅素(myricetin)及異鼠李素(isorhamnetin)如何影響認知能力下降的速度。

研究發現,山奈酚的影響最大,與吃得最少的人相比,攝取最多含有山奈酚食物的組別,每10年認知能力下降的速度慢了0.4單位;楊梅素的效果其次,每10年認知能力下降的速度慢了0.3單位;槲皮素延緩0.2單位;異鼠李素則沒有影響。

有研究顯示,可可內的黃酮醇(flavonol)能提升大腦功能。

■什麼是黃酮醇?

植物中有超過5000種類黃酮(flavonoid)化合物,類黃酮化合物的主要作用在於促進細胞生長、對抗環境壓力、以及吸引昆蟲授粉。

黃酮醇是其中一種類黃酮,過去部分動物、人體實驗顯示,黃酮醇能夠降低誘發慢性病的發炎反應,同時也含有豐富的抗氧化物。抗氧化物能夠對抗自由基,根據美國國家衛生研究院(National Institute of Health)所屬的「輔助療法暨全人健康中心」(National Centre for Complementary and Integrative Health),自由基是一種高度不穩定的分子,通常在運動、將食物轉化成熱量時自然產生。

未參與這項研究的美國營養學專家卡茲博士(Dr. David Katz)表示,黃酮醇具有保護細胞、神經元的作用,因此直接影響認知能力確實是有可能的。

他說,黃酮醇含量高也是攝取更多蔬果的標誌,含量高對於每一個重要器官來說都有益處,因此也有益於大腦。另外,含量高也代表一個人有更好的整體飲食品質,甚至有更好的健康意識,他說這類人本來就會做保護認知能力的事。

■哪些食物富含黃酮醇?

過去研究發現,有跡象顯示槲皮素或許能降低包括結腸直腸癌在內等癌症發病機率,其中洋蔥的黃酮醇含量最高,綠花椰菜、白花椰菜、藍莓、菠菜、草莓等也含有黃酮醇。

山奈酚能夠抑制癌細胞生長、同時保護正常細胞,菠菜、羽衣甘藍、及其他綠葉蔬菜等是含有最多山奈酚的植物來源,洋蔥、蘆筍、莓果類也富含山奈酚。

楊梅素則常見於菠菜、草莓、蜂蜜、葡萄、其他蔬果、堅果類及茶類。

儘管黃酮醇看起來有許多好處,不過目前對人體健康影響的研究仍尚無定論,主因在於多數都還是觀察性研究,無法顯示直接的因果關係。