最新美國研究發現，多吃含有黃酮醇（flavonol）的食物能減緩記憶力衰退的速度，富含黃酮醇的食物包含許多種蔬菜、水果、茶等。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，芝加哥魯希大學（Rush University）、波士頓塔弗茲大學（Tufts University）的學者，22日在美國神經學會（American Academy of Neurology）官方期刊《神經學》（Neurology）發表有關攝取黃酮醇與影響認知功能的最新研究成果。

研究人員招募961名平均年齡為81歲、沒有罹患癡呆症的長者，要求他們每年針對飲食填寫問卷，一連填寫7年，受試者也必須每年進行認知、記憶力檢測。

團隊依據每日攝取的黃酮醇為受試者分組，攝取量最低的組別為每日5毫克，最高為15毫克，相當於攝取1杯的深綠葉蔬菜。

研究主要關注4種黃酮醇－山奈酚（kaempferol）、槲皮素（quercetin）、楊梅素（myricetin）及異鼠李素（isorhamnetin）如何影響認知能力下降的速度。

研究發現，山奈酚的影響最大，與吃得最少的人相比，攝取最多含有山奈酚食物的組別，每10年認知能力下降的速度慢了0.4單位；楊梅素的效果其次，每10年認知能力下降的速度慢了0.3單位；槲皮素延緩0.2單位；異鼠李素則沒有影響。

有研究顯示，可可內的黃酮醇（flavonol）能提升大腦功能。

■什麼是黃酮醇？

植物中有超過5000種類黃酮（flavonoid）化合物，類黃酮化合物的主要作用在於促進細胞生長、對抗環境壓力、以及吸引昆蟲授粉。

黃酮醇是其中一種類黃酮，過去部分動物、人體實驗顯示，黃酮醇能夠降低誘發慢性病的發炎反應，同時也含有豐富的抗氧化物。抗氧化物能夠對抗自由基，根據美國國家衛生研究院（National Institute of Health）所屬的「輔助療法暨全人健康中心」（National Centre for Complementary and Integrative Health），自由基是一種高度不穩定的分子，通常在運動、將食物轉化成熱量時自然產生。

未參與這項研究的美國營養學專家卡茲博士（Dr. David Katz）表示，黃酮醇具有保護細胞、神經元的作用，因此直接影響認知能力確實是有可能的。

他說，黃酮醇含量高也是攝取更多蔬果的標誌，含量高對於每一個重要器官來說都有益處，因此也有益於大腦。另外，含量高也代表一個人有更好的整體飲食品質，甚至有更好的健康意識，他說這類人本來就會做保護認知能力的事。

■哪些食物富含黃酮醇？

過去研究發現，有跡象顯示槲皮素或許能降低包括結腸直腸癌在內等癌症發病機率，其中洋蔥的黃酮醇含量最高，綠花椰菜、白花椰菜、藍莓、菠菜、草莓等也含有黃酮醇。

山奈酚能夠抑制癌細胞生長、同時保護正常細胞，菠菜、羽衣甘藍、及其他綠葉蔬菜等是含有最多山奈酚的植物來源，洋蔥、蘆筍、莓果類也富含山奈酚。

楊梅素則常見於菠菜、草莓、蜂蜜、葡萄、其他蔬果、堅果類及茶類。

儘管黃酮醇看起來有許多好處，不過目前對人體健康影響的研究仍尚無定論，主因在於多數都還是觀察性研究，無法顯示直接的因果關係。