每個人對於「金錢」的態度各有不同，有的人錙銖必較、步步為營，有的人則是明明薪資不高，花錢還大手大腳……。以小編為例，因為家庭教育的關係，從小就深知存錢的重要性，自出社會以來，每個月多少會存下一些錢，以備不時之需。只是，有時還是敵不過內心的「小確幸」慾望，想要買新衣服穿、想要擁有最新的iPhone手機，還有三不五時都想要出國去玩……。

然而，就在出社會快10年，身邊一位同齡的朋友買車也買房，當下懷著悔恨的心情：「這幾年我到底在幹嘛？」也加深了自己存錢的動力，變得更主動積極，想要透過省錢來擁有更多的積蓄。曾經在網路上看到一篇文章中的一段文字：「存錢並不是一定能夠讓自己變得多富有，但卻可以讓我們在關鍵的時刻有底氣，不用面對拿不出錢的窘迫，也不用四處借錢顏面盡失。」

就是這句話讓小編徹底反省、開始啟動個人省錢大作戰，從日常生活做起，善用先前小花平台闡述的理財教戰守則：「斷捨離」極簡主義＋養成記帳好習慣＋ 掌握聰明理財小撇步，一步一腳印慢慢累積，朝著既定的目標邁進：雖然不至於要當苦行僧，但是也不要口袋空空如也，尤其重要的是，在關鍵時刻不用手心朝上向別人要錢、有可以拿得出錢的「底氣」。

理財教戰1、「斷捨離」極簡主義

日本暢銷書《斷捨離：斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執著，改變30萬人的史上最強人生整理術！》其書名即一語道破斷捨離的定義，該書作者並強調，所謂的「斷捨離」主張藉由對物品進行「減法」來為自己的生活「加分」也就是有計畫地添加自己需要的東西，讓日常生活變得更加輕鬆和簡單。

舉例來說，不要犯了「女人的衣櫃永遠少一件衣服」的錯誤思維，拼命買的結果，不僅老是留不住錢，反而適得其反往衣櫃堆疊一大堆不適合自己的衣服，既佔位又浪費錢；又比如經常不定期精簡衣櫃的衣物或是將家裡長期用不到的東西都清理出去，讓家裡每一處顯得清新簡約……，相信這樣的生活可以大幅降低個人生活需求，也更有餘力好好地存錢。

理財教戰2、養成「記帳」好習慣

一直都說「記帳」是一個好習慣，透過記帳可以知道自己到底花了多少錢，也才能進一步分析自己花出去的錢究竟值不值得！

你相信每天持續以不間斷的記帳習慣並成功戒掉喝一杯拿鐵咖啡的「小確幸」，就會存到屬於自己的一小桶金？這絕對是大有機會的！那麼，「記帳」對於理財而言有多重要？

這裡舉出美國歷史上首位億萬富豪約翰．戴維森．洛克菲勒的例子，他在4、5歲時就已懂得「要有付出才有收穫」的道理，也就是「天下沒有白吃的午餐！」從那時起，他平時幫媽媽做家事以賺取零用錢，等到再大一點到了7、8歲時，在父母的協助下，他開始了自己的第一份「事業」：到爸爸的農場打工，工作內容包括擠牛奶、幫忙送貨……等，他清楚地將每一項工作內容紀錄在記帳本上，等到月底再跟父母結算。