雲林一名男子涉嫌讓國中女友替他口交，遭檢方起訴，但少女出庭時證稱，是自己拉男友進廁所，強調「他好像不同意」，一審法官採信少女證詞，判男子無罪；檢方不服上訴，二審法官勘驗2人對話紀錄，男子確實說過不同意，少女卻回「我說可以就可以」，因此駁回上訴，維持原判決。

據判決書指出，國中少女在2019年7月間與男子認識，2人於去年8月開始交往，同年10月，2人一起去KTV唱歌，經少女同意，少女在包廂廁所內幫男子口交；事後因少女以為口交會懷孕，因此詢問社工，社工聽聞後通報，檢方依對14歲以上未滿16歲之人為性交罪嫌起訴男子。

法庭審理時，男子辯稱當天是少女主動拉他進入廁所，脫下他褲子口交，當下他曾表示「不要這樣」，且試圖推開少女，又因他沒有經驗、緊張、驚嚇，且心臟曾經開刀，力氣不大，才未有更激烈的阻止方式，而少女也證述男友好像不同意；一審法官採信少女證詞，判男子無罪。

檢方不服提起上訴，認為少女於偵查審理中，刻意強調其力氣大，男子無法掙脫，完全與一般人的經驗法則不符，縱使男子一開始有不願，但在整個過程中，至少有默示同意、半推半就的讓少女完成；按照原判決認定的事實，少女是以強暴之方式，在違反男子意願的情況下，對其為口交行為，換言之，男子才是強制性交罪的被害人，少女則是加害人，原判決未向少年法庭告發，尚難認於法有違，難以憑採。

法官勘驗2人對話紀錄，案發後男子曾問少女為何要陪她去廁所，少女回「就想幫你口交」，男子回「啊我不是有拒絕你...」，少女表示就想嘗試看看，男子說「啊我又沒說可以」，少女則回「我說可以就可以」。

法官認為，依檢察官所舉之證據，尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，此外，勘驗現存全部證據資料，復查無其他積極具體證據足資認定男子確有檢察官所起訴之犯行，因此駁回上訴。