根據《財訊》報導，全聯挾著通路與婆媽軍團優勢，從第3方支付PX Pay進展到電子支付全支付，已成為金融業者眼中的強大競爭者。但是很少人知道，讓全聯起心動念決定跨域介入支付市場的關鍵起因，竟然是因為一輛馬車的照片，說服了全聯董事長林敏雄。

《財訊》報導指出，日前，全聯線上事業部協理初貴民參加創投公會舉辦的TVF台灣創投論壇，分享了一段有趣的小故事。數年前在中國支付市場快速起飛的時刻，他在中國北京五環邊，看到1台賣波蘿（鳳梨）的馬車，上頭擺放了好幾個QR Code，要讓消費者透過手機掃碼支付；最傳統的交通工具，卻搭配了最先進的支付方式，讓他印象深刻。

根據《財訊》報導，由於全聯之前已經發出1200萬張的福利卡，若能採取手機支付，更能獲取精準的數據。為了說服林敏雄，初貴民把這張照片和中國的景況告訴林敏雄，激發了對趨勢掌握度與接受度高的林敏雄的興趣，甚至頻繁到中國考察，也開啟了全聯進軍支付市場的契機。

如今，《財訊》報導指出，全支付上線短短兩個多月，也已經累積兩百萬會員；一輛馬車的啟發，讓傳統零售通路起家的全聯，成為金融科技潮流的領先群。