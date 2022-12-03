嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園今天在綠映水漾公園正式開工，市府在不影響原有民眾使用的前提下，利用公園現有空間及設施，以飼主的角度，規劃毛親子休憩及遊玩空間，打造充滿幸福味的寵物友善環境，邁向動物友善城市最後ㄧ哩路。

草坡增添趣味性。（圖/嘉義市政府提供）

矮跳樁。（圖/嘉義市政府提供）

109年6月啟用的綠映水漾公園，緊鄰動保園區，全區面積約2.48公頃，目前公園已有完善的休憩空間及夜間照明，提供附近居民從事運動、遛狗等休閒活動。基地雖有完整草坪、廁所、洗手洗腳設備提供散步、溜狗等活動後使用，為因應嘉義市動保條例即將在12月18日正式施行，寵物出入公共場所需使用鏈繩等相關規定，市府提出相對應的配套措施，特地融入寵物、飼主及一般民眾三方需求，建置內涵豐富的寵物公園。

市府表示，寵物公園整體配置包含提供狗便袋封閉式垃圾桶的棚架休憩區、提供飲水設施的民眾休憩區、專屬大型犬(９ＫＧ以上)、小型犬(９ＫＧ以下)的放電草坪、專屬大、小型犬的訓練區及照護區等。專屬大、小型犬的放電草坪皆設有圍籬及兩層門設計的安全設施，大、小型犬通過第一層門解下鏈繩後，確認不會爆衝，即可通過第二層門，進入草坪區自由暢快奔跑，飼主則可在坐在休憩區觀看毛孩活動情形，主人毛孩皆歡喜。專屬大、小型犬的訓練區並分別設有跨欄、跳矮樁及步行橋等飼主能牽繩陪同訓練的遊具，讓毛孩練完體力之後，還可練肌力，運動完還可到飲水機補充水分及洗手腳清潔，整座寵物公園充滿濃濃幸福味。

飲水機設備。（圖/嘉義市政府提供）

雙層門設計。（圖/嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，毛孩是我們的家人，一定要讓毛孩也能感受到幸福! 嘉義市積極打造動物友善城市，自上一任市長任期即努力爭取經費興建「動物保護教育園區」，並在本任108年9月完工啟用，園區啟用後，積極推出友善動物政策，除了動物救傷、認養活動、免費植入晶片、寵物登記及狂犬病疫苗施打，也辦理飼主責任教育講座及動物絕育補助等活動，希望給毛孩幸福、健康的「嘉」庭生活。今年更領先彰、投、雲、嘉首推「寵物友善空間」認證標章，由市府攜手店家，共同打造友善「毛親子」的環境及空間，讓來自全國各地的遊客帶著毛孩，一起來嘉休閒、娛樂和旅遊，享受毛親子的友善時光。此外，率雲嘉南之先，已獲農委會核備通過的「嘉義市動保自治條例」，即將在12月18日正式施行，促進動物福利，維護公共安全，讓嘉義市在動物保護觀念上又向前邁進一步，如今隨著首座寵物公園正式啟用，更代表嘉義市完成動物友善城市的最後ㄧ哩路，希望未來在全民共同努力之下，讓嘉義市成為全台最幸福的動物友善城市!

嘉義市建設處長田長沛表示，寵物公園工期約需預計120日曆天，屆時公園將設有告示牌，說明寵物活動區為及環境使用須知，包含大小犬定義、開放時間及相關注意事項等，入園也須注意狗群間互動，避免發生互咬，敬請市民共同配合，一起維護優質的寵物友善公共空間。(嘉義市政府建設處廣告)