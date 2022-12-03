國民黨昨（2）日正式徵召台北市議員王鴻薇，參與北市第三選區立委補選。而對於綠營砲轟王落跑，曾多次精準預測政局發展、自封「台灣阿南德」的前主播何啟聖同日在臉書發文，建議她，只要說「這個問題，請『落跑』經驗豐富的民進黨來回答」，其他則不必多講。

何啟聖也再一次預言，他認為「落跑」這件事，不會是民進黨攻擊王鴻薇的主要議題。除非在綠營內部，有藍營的臥底，才會提出這種自曝其短的愚蠢策略。

對於何啟聖的說法，許多網友也留言發表了評論，有人讚賞何「不愧是媒體人出身，以子之矛，攻子之盾」、「厲害了，答的好」、「說得好」、「妙問妙答」。

有人則表示「服務同一選區居民，是要落跑去哪裡」、「對一個老議員而言沒有烙跑的問題，選區依然在臺北，服務的範圍只有更大更多元」，得到了何啟聖「說的是嘛，16年的議員，落什麼跑？是擴大服務」的回覆。但也有網友認為，補選的投票率很低，主要靠组織動員，因此找老立委（參戰）比較適宜。