不少人在路上會看到待賣房子廣告單，通常會在住家窗台看見，然而在中壢1處路口竟然有張售屋廣告單直接貼在「預告號誌」的紅綠燈桿上，也引起不少路過騎士與民眾看見，而這畫面也讓原PO拍下放在網路上，立刻引起網友笑稱「魔獸貼的啦！」，但也有網友苦笑房價真的好高阿」、「在暗喻你看得到摸不到」。

一名女子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中的拍攝地點在桃園市中壢區中北路二段與中山東路一段路口，其照片可以看到有支紅綠燈桿，上面掛著藍色標示牌「預告號誌」，其標示牌竟然被貼上建商廣告，主打「2房+車位」只要898萬，還附上聯絡電話；原PO也在貼文寫下「這是自己飛上去的嗎？」。

女子在街頭看見1張售屋宣傳單，竟然就張貼在紅綠燈桿的「預告號誌」牌上，立刻引起網友討論。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友笑翻紛紛留言表示「請問今天下午可以看房嗎？」、「六師弟轉職房仲」、「想不看都不行，但騎車還要抄或拍電話有點忙」、「魔獸貼的啦」、「姚明貼的」、「他是不是把預告號誌看成廣告號誌」、「想不看都不行，但騎車還要抄或拍電話有點忙」。

另外還有網友笑著笑著就哭了，大嘆「房價飛上天，不是給我們這些窮人看的」、「房價果然高不可攀」、「房價真的好高啊」、「兩房+車位898 屏東可以買透天了」、「在暗喻你看得到摸不到」、「說明了房價很高，要抬頭用下巴才能看到」。

不過也有網友討論怎麼貼上去的，認為「用很長的桿子貼上去的，兩人一組，後座負責貼」、「在車上就能完成了 伸縮桿貼超快」、「晚上看過，拿伸縮桿在那邊貼」、「用伸縮桿加滾輪油漆刷」，但有網友批評「這支門號肯定會被環保停話，等著繳罰單了」、「挑戰公權力」、「遮擋號誌不違法嗎？電話都有了很好抓吧」、「我真的覺得要罰錢，路上一堆亂貼的，超醜」。