開局就被客軍文化大學10比3壓著打，上半場33比47落後，第三節僅追回1分，末節地主義守大學絕地大反攻，拉出30比16超強尾盤，含大二射手李宥騏2記三分彈、劉承彥2罰，最關鍵則是出身HBL乙級醒吾高中、本季初來乍到的碩一「素人」前鋒史承平，終場前13.5秒罰球線上方弧頂石破天的三分彈破網，義守81比80氣走最高領先19分的文化，扳回上季預賽不敵文化的一城，甜蜜復仇。

發揮罕見韌性，義大不可思議的上演大逆轉，自家球場舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第2階段，開季首役，即讓主場球迷high翻，帶著滿足心情離開。

替補20分鐘的史承平，三分球4投中2拿13分、4籃板，是打UBA四季來單場最高，更是首度上雙，106學年替醒吾高中拿下HBL乙級冠軍的他，107學年考上輔大，但大一到大三連3個球季，各只打11、5、3場，合計19場，得分都位數，今天換穿戰袍的第1戰即飆13分。

史承平說：「這是我生涯第一次進致勝球乃至半絕殺，因一直以來我都是配角，今天一投才感覺自己的存在，尤其第一次受訪，有一點點球星的味道。」他表示，「在輔大難有揮灑空間，大三預賽第一階段只打3場後，第二階段前我就主動離隊，告別球場、回歸課堂，讀完大三、四，本季考上義大碩班，尋求UBA第二春，今天初換裝就小立一功，自己不敢相信，卻如假包換。」

拿16分、7助攻與4抄截的劉承彥說：「文化踩線違例，給我們最後一擊，教練下達的戰術是仍由我主控，切傳後看隊友誰有空檔就給誰投，最終史承平繞到弧頂，我眼睛餘光瞄到，第一時間給球，他不辱使命，太high了。」

義守總教練謝玉娟說：「團隊作戰贏球，尤其替補史承平、劉以道、李宥騏相繼跳出，展現難得的韌性，特別是落後19分大逆轉，以子弟兵為傲。」教練廖哲億說，最後一擊並未設計讓誰操刀，劉承彥的隨興組織、莫測切傳、神般助攻，成就了史承平這一球，且只要贏，就是好波，尤其還是驚奇逆襲秀。