2022路竹番茄節將於12月10、11日熱鬧在路竹體育園區登場。（柯宗緯翻攝）

2022路竹番茄節將於12月10、11日熱鬧在路竹體育園區登場。（柯宗緯翻攝）

2022路竹番茄節將於12月10、11日熱鬧在路竹體育園區登場，今年以「番樂派對」作為主題，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業，還可搭「鮮採番茄」專車感受採收番茄的新鮮感。

路竹小番茄汁多味美，是歲末年終伴手禮極佳選擇，一直以來受民眾青睞。今年路竹番茄節，跟往年一樣，除可品嚐到路竹天然美味的番茄蔬果農特產品，還推出「番樂闖關趣」、「番樂遊戲區」及「美食市集」等多項適合親子同樂活動，讓全家人紀錄在路竹番茄節的開心時刻。

多年來，路竹區公所舉辦番茄節，協助增加農民收益，由於路竹地區土壤氣候適合，栽種出來的小番茄鮮甜美味，堪稱全台灣最好吃的小番茄，去年高雄市長陳其邁親臨現場也誇讚不已，還說總統蔡英文也都愛吃，堪稱總統認證的小番茄。

路竹區公所區長薛茂竹指出，連續兩天活動，邀請路竹當地學校藝文團體登台表演，從幼兒園、國中小學、高中，一直到大專院校，都有精彩演出，另外，為了讓活動輕鬆活潑，更有看頭，今年安排小朋友最愛的MOMO家族櫻花、水晶姐姐、情歌天后向蕙玲、動感舞后謝金晶等到場演出。

今年區公所也跟在地全台唯一東方設計大學合作，在園區創作以「番茄」為主題的大型裝置藝術，校長蔡匡忠也期盼藉由設計力的參與攜手公所，能為地方開創共榮美好的產業成果。另外，大草皮區有星星造型的天幕及童趣印地安帳篷與野餐墊，提供親子家庭拍照趣味體驗。

番茄節活動也結合公益，民眾只要憑3張(11-12月)發票，現場可以兌換番茄虱目魚丸湯等番茄料理，還有咖啡免費品嚐。至於鮮採番茄專車直達番茄農地，感受採收番茄的新鮮感，也是番茄節不能錯過的體驗活動。

高雄番茄路竹農特產