歌壇新人林昱君將推出首張個人專輯《今天不想》，唱片公司先為林昱君舉辦聽歌會暖「聲」，同時祭出「進愛令」，已單身4年的她大步朝愛前進。公司此以近期正夯的足球及球門象徵情網，對林昱君下達「進愛令」，盼她能再入情網，擁有更多源源不絕的創作能量。

林昱君言明自己一直都抱持佛係交友的心態，更被占卜師友人鐵口直斷「今年交不到但明年有望」，她笑說：「我很期待，也接下公司的『進愛令』，會努力去愛，去感受．去受傷再寫成歌的！」最後還不忘要求：「那可以也請公司幫我介紹對象嗎？」

在聽歌會上，林昱君一連演唱〈今天不想〉、〈我討厭台北的天氣〉、〈閉上眼睛〉、〈It’s Not You It’s Me〉及〈愛在比佛利〉等歌曲。《今天不想》專輯集結了王治平、呂禎晃、陳珊妮、施人誠等金獎級音樂人共同參與製作。林昱君透過歌聲演繹北漂女的牢騷、雙魚座的戀愛劇場、選擇性失憶的自我欺騙、曾為情受傷而不願再把心打開的女子…等心境，讓她直呼唱得超過癮：「就像人格分裂一樣，每首歌都是不同面向的我。」