吳卓源推出新專輯《IDFK》，近日釋出新歌〈late night cruising〉MV。她MV中為了找尋愛犬，迷失在深夜樹林中，卻意外被隕石擊暈、滿臉是血，當她搖搖晃晃的走到馬路邊，彷彿衰神還沒有要放過她，再次被路過的車撞倒，不過這一次她看似冷靜許多，爬起來與緊急下車查看的男主角相遇後，原以為是一段浪漫故事的開端，突然間，她竟徒手扭斷男主角的脖子，十分驚悚。

粉絲一看到反轉結局，原來她早已被外星人入侵附身。而拍攝過程對她來說就像是演技大考驗，平時在家宅慣了的她，更笑說一整天要在戶外行動對她來說是場惡夢，不過看到成果之後覺得一切都相當值得。

她也提到，當天在臉上化了逼真的流血受傷妝，以及必須徒手碰到泥土、跌倒等狼狽戲碼，有趣的過程讓她笑說，是各種突破自己的第一次，「過去拍MV大部分都是耍耍帥或是對嘴，這次要演戲剛開始覺得很困難，最後發現其實挺好玩的，只是我的演技可能還要再練練，不過看到MV最後的成果覺得很喜歡。」