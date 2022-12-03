美國空軍研發多年並一再延後進度的最新隱形轟炸機B-21終於在台北時間12月3日上午8時30分亮相，這是美軍34年來唯一的一款新式轟炸機，幾乎所有的重要參數與細節都被列為機密。雖然美國軍方今年曾發布了幾張圖像，但外界對它所知仍非常有限，只知它被美國視為未來數十年最重要的空中戰略威懾力量。美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）形容說，B-21可以在解放軍毫無所知的情況下在台灣海峽投放水雷阻其渡海，其不對稱作戰能力能抵消中共區域拒止／反介入武力的優勢。

The Air Force is set to unveil its newest stealth bomber aircraft after seven years of development with Northrop Grumman.



CEO Kathy Warden joins @MorganLBrennan from Palmdale, California to discuss the B-21 Raider. $NOC pic.twitter.com/yXmy3s8Kb9 — Squawk on the Street (@SquawkStreet) December 2, 2022

由於電子與材料科技進步神速，這款34年來唯一新開發的隱形轟炸機，在開發過程中傳出多次變更設計，而真正迫使美軍無法再延後的主要原因正是中國軍事力量的快速崛起。當中共軍工企業多次透過媒體暗示正在開發中的轟-20有了進展之後，美國軍方高層就私下對媒體表示，B-21開發了這麼多年，如果突然間中共的轟-20首飛成功並公開亮相，那會是令美國總統與美軍極為難堪的政治災難。因此在B-21公開發表時程經過數度延期後，最後定在2022年12月2日，勉強趕在2023年前亮相，怎麼樣都不敢再拖延了。

B-21轟炸機在開發過程中傳出多次變更設計，而真正迫使美軍無法再延後的主要原因正是中國軍事力量的快速崛起，美軍很擔心中共轟-20比B-21更早問世。（圖／美國空軍）

B-21是美軍長程打擊轟炸機（Long Range Strike Bomber，LRS-B）計劃，預計在2020年代中期開始建造8100架左右具有高度匿蹤性能的遠程轟炸機，用以取代現有的B-52、B-1和B-2幽靈等數款戰略轟炸機，由於先前的B-2幽靈轟炸機造價過於昂貴，每架高達24億美元，幾乎趕上當時等重的黃金價格，花了大把研發經費，總共卻只造了21架。為此，美軍一些二戰時期的老古董如B-52與使用了30多年的B-1轟炸機還得繼續翻修延長服役。

由於不能重蹈B-2造價過高的災難，B-21設計之初就要求壓低成本，設定在2010年幣值水準下每架5.5億美元，2105年此計劃由諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）公司獲得合約。隔年確定其代號為B-21，意指21世紀轟炸機，並命名為「突襲者」（Raider），以紀念1942年4月18日美國杜立德（James Doolittle）中校策劃與執行轟炸東京的「杜立德空襲」（Doolittle Raid）行動。

B-21首次露臉是蓋著布幔的機身，僅能猜測出是飛翼布局，外型與B-2差不多。這種影像表現方式後來也被中國的轟-20首次官方宣傳影片模仿。（圖／諾格公司）

據美國國防部今年初公布了B-21轟炸機的藝術渲染圖與一段簡短影片，同時表明已建造6架原型機進行各種試驗。從承包商與專家透露的少數訊息顯示，B-21採飛翼布局，體型較B-2小得多，預計2023年這6架原型機將在加州愛德華空軍基地進行飛行測試。首飛預計於2023年進行，但首次公開展示飛行的時間將視地面測試結果而定。

Comparing B-21 Raider (proposed design) with a B-2 Spirit. The new stealth bomber is progressing to roll out and make its first flight in 2022 😗 Via @AirmanMagazine pic.twitter.com/qJ8KfzH957 — Air Power🎄 (@RealAirPower1) July 2, 2021

從近幾年美軍發布的各種戰術構想中，可以揣摩出美軍如何規劃未來B-21隱形轟炸機在軍事衝突中的戰術構想。美軍聲稱B-21具有前所未有的雷達隱形能力，載彈量13噸、最大航程9000公里，等於可以從關島起飛，進入大陸華中地區進行作戰任務後再返回關島。美國空軍部長肯德爾就多次在各種場合提到要以B-21戰略轟炸機威懾中國，還在回答有關台海戰爭的問題時說，B-21可以在解放軍的眼皮底下，向台灣海峽投放水雷阻擋解放軍渡海。他強調，B-21的優勢在於它是一種「不對稱作戰」的利器，美軍可以運用B-21打破美中在台海武力的微妙平衡，有效抵消中國在台海的區域拒止／反介入（A2/AD）能力的優勢。

B-21轟炸機是34年來首款新型戰略轟炸機，被美國視為未來數十年最重要的空中戰略威懾力量。（圖／美國空軍）

肯德爾還曾多次提到B-21將會配備共同運作的無人僚機，豈料話音剛落沒多久就被迫否認先前的說法，承認B-21沒有任何搭配無人僚機計劃，因為B-21本身就能攜帶大型武器進行全球戰略打擊，若要研發能與其搭配的無人僚機，則必須大幅增加無人機尺寸，整體成本過高而不符效益。最後無人僚機計劃被肯德爾併到下一代空中優勢（NGAD）戰機計劃裡去。

B-21服役後，預計將部署到西太平洋地區的關島，以及目前已部署B-2轟炸機的澳大利亞。承包商諾格公司副總裁兼總經理湯姆．瓊斯（Tom Jones）說，B-21這是一種針對高度競爭環境中的操作而優化的第6代飛機，在執行遠端常規及核打擊任務，並在極度危險的環境中執行。同時它也能在常規遠端打擊系統中擔負情報、監控偵察、電子攻擊、通訊與其他功能。

中共的轟-20各種想像圖多不勝數，甚至有殲-20伴飛的想像畫面，可以反映出大陸軍迷們在中美關係緊繃下，等待轟-20的心情有多麼著急。（圖／新浪軍事）

至於讓B-21計劃倍感威脅的中共轟-20，從去年以來各種媒體與影像曝光的次數大幅增加，雖然尚未正式發表實體圖像，但各種想像示意圖與藝術渲染圖多不勝數，許多外國軍事媒體指出，如果哪天睡醒發現轟-20已經出現，也不會感到意外，或許這些消息也確實對美軍急於讓B-21首次亮相造成不小的壓力。