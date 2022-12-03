世足》瑞士3比2踢贏塞爾維亞 晉級16強 05:272022/12/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞士弗魯勒（Remo Freuler ） 。（圖／路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022年世界盃足球賽台灣時間今天凌晨進行G組小組賽，瑞士以3比2踢贏塞爾維亞，晉級16強，塞爾維亞遭到淘汰。（譯者：徐睿承）1111203 賈克波連3場進球 荷蘭16強拚美 世足C組小組賽 阿根廷與波蘭晉級16強 日本奇蹟挺進16強 王品集團頂級和牛慶功 #塞爾維亞 #小組賽 #踢贏 #晉級 #16強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葡以逸待勞、韓力拚晉級 周五歡樂夜看C羅大戰孫興慜 16:252022/12/02 體育 21歲女星世足賽神預測獲封「勝利女神」清純美照遭挖電暈眾人 13:242022/12/02 娛樂 比利時內鬨頭大 德拜託西班牙射日 04:102022/12/01 運動天地 王鴻薇對決吳怡農 4萬名網友：這人會贏 19:592022/12/02 政治 瑞士vs.塞爾維亞 生死戰氣氛肅殺 04:102022/12/02 運動天地 16強戰前夕 塞內加爾違規面臨罰款 04:102022/12/02 運動天地 葡萄牙要避巴西 迦納戰烏想復仇 04:102022/12/02 運動天地 梅西最後一舞 還有續曲 04:102022/12/02 運動天地 美衝頂破門氣走伊朗 04:102022/12/01 運動天地 《時來運轉》世足賽16強「淘汰賽」投注前 運彩「法定比賽時間」不可不知 06:462022/12/02 體育 內馬還是缺陣！巴西戰喀麥隆能全勝？運彩投注眉角曝光 16:502022/12/02 財經 日本晉級世足16強 岸田文雄大坂直美等發文慶祝 12:492022/12/02 國際 世足》重演決戰下半場！日本闖進16強打破1魔咒 教練曝致勝關鍵 08:212022/12/02 體育 世足》H組預測-迦納韓國與烏拉圭拚晉級門票 12:002022/12/02 體育 世足》摩洛哥爆冷F組第1晉級 克羅埃西亞送比利時回家 23:542022/12/01 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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