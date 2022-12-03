2022年世界盃足球賽台灣時間今天凌晨進行G組小組賽，瑞士以3比2踢贏塞爾維亞，晉級16強，塞爾維亞遭到淘汰。（譯者：徐睿承）1111203

賈克波連3場進球 荷蘭16強拚美
世足C組小組賽 阿根廷與波蘭晉級16強
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