去年日本長野縣發生一起議員妻子遭殺害案，震驚社會，兇手遲遲未被逮捕，造成人心惶惶，議員本人在今年9月還在鏡頭前緬懷亡妻，呼籲兇手快點自首，否則會有報應，未料2個月後自己就以殺妻嫌疑人遭到逮捕。

去年9月29日，自民黨長野縣議員丸山大輔妻子希美，遭小兒子發現陳屍家中保險箱旁，相驗後確認死因為勒斃窒息，由於保險箱並未遭撬開，家中財物也沒有遺失，因此警方第一時間就鎖定丸山，將其逮捕歸案，但發現丸山事發當天在60公里外的旅館住宿，有完美不在場證明，因此很快就獲得釋放。

由於現場證物不足，監視器也沒有捕捉到事發畫面，案情陷入膠著，成為懸案。丸山本人則在9月接受採訪，在鏡頭前訴說對妻子的思念之情，更喊話要兇手快點出面自首，否則會有報應。奇怪的是，當時丸山不僅沒有流露悲傷之情，反而浮現一抹詭異笑容。

過了2個月，11月28日，就傳出丸山本人以殺妻重大嫌疑犯遭逮捕。警方表示，現場留有大量丸山的毛髮與指紋，但由於是他們夫妻自宅，無法當作決定性證據，加上丸山有完美不在場證明，只能無奈放人，直到最近才調閱到決定性的監視器畫面，發現丸山在案發當天，曾駕著汽車夜奔來回住處與旅館，由於本人狡猾地避開高速公路，才會難以追緝。

如今丸山遭到逮捕，不少收看訪問的民眾也毛骨悚然，才知道丸山露出笑容的背後意義，亦有日媒報導，丸山與妻子僅是「假面夫婦」，私下行為相當不檢點，有酗酒和外遇行為，犯案前還疑似遭第三者糾纏要求離婚，警方也因此推定為可能犯案動機，正進一步追查中。