【愛傳媒游毓蘭專欄】電影《悲憐上帝的女兒》中，嚴重聽損的女主角為了爭取自己的選擇，即便與男主角的專業建議相異，依舊努力追求。令人好奇的是，如果她只是接受外界的安排，結果將會有甚麼不同？

本周，已經15年未全面檢討修正，影響120萬的身心障礙者《身心障礙者權益保障法》的修法被排進議程裡！

政府對此進行修法，本來是美事一樁，如今卻變了調，連切身相關的身心障礙者團體都站出來反對！原因無他，只因為衛福部在修法之前，並沒有深入了解身心障礙者的真正需求！

而當政府花了50億去採購效力被質疑的高端疫苗，卻又因過期必須銷毀達13億之際；當政府給尼加拉瓜的近30億元貸款因斷交而打水漂之時；身心障礙者們的輪椅輔具，卻是一用十多年，壞了，只能修補好繼續用；不論是醫療補助或是輔具，卻被政府層層審核當成賊般來防。因為，政府關於協助身心障礙者自立的費用一年只有7000萬預算，全國120萬的身心障礙者，平均到每人只有數十元，而且，還不是固定預算，只能仰賴公益彩券的回饋！更別提身心障礙者的種類繁多，聽障、視障、肢障、精障，甚至是多重障礙者，每個類別的需求各自不同。

政府官員們，如果真的無法理解他們的需求，請先彎下腰，傾聽身心障礙者的真實聲音；先坐上他們輪椅，從他們的角度體驗他們的感受，走一趟她們每天要走的崎嶇道路；先從他們的日常生活裡，理解所看到的世界的重重阻礙，與各種可能的歧視。更重要的是，讓他們真正參與修法的過程與內容。

Nothing about us without us. 身心障礙者的權益，不是一句「我認為你需要」就可以解決！而沒有身心障礙者的參與，就不要為他們做決定！

作者為立委、前警大教授

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