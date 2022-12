【愛傳媒游毓蘭專欄】電影《悲憐上帝的女兒》中,嚴重聽損的女主角為了爭取自己的選擇,即便與男主角的專業建議相異,依舊努力追求。令人好奇的是,如果她只是接受外界的安排,結果將會有甚麼不同?

本周,已經15年未全面檢討修正,影響120萬的身心障礙者《身心障礙者權益保障法》的修法被排進議程裡!

政府對此進行修法,本來是美事一樁,如今卻變了調,連切身相關的身心障礙者團體都站出來反對!原因無他,只因為衛福部在修法之前,並沒有深入了解身心障礙者的真正需求!

而當政府花了50億去採購效力被質疑的高端疫苗,卻又因過期必須銷毀達13億之際;當政府給尼加拉瓜的近30億元貸款因斷交而打水漂之時;身心障礙者們的輪椅輔具,卻是一用十多年,壞了,只能修補好繼續用;不論是醫療補助或是輔具,卻被政府層層審核當成賊般來防。因為,政府關於協助身心障礙者自立的費用一年只有7000萬預算,全國120萬的身心障礙者,平均到每人只有數十元,而且,還不是固定預算,只能仰賴公益彩券的回饋!更別提身心障礙者的種類繁多,聽障、視障、肢障、精障,甚至是多重障礙者,每個類別的需求各自不同。

政府官員們,如果真的無法理解他們的需求,請先彎下腰,傾聽身心障礙者的真實聲音;先坐上他們輪椅,從他們的角度體驗他們的感受,走一趟她們每天要走的崎嶇道路;先從他們的日常生活裡,理解所看到的世界的重重阻礙,與各種可能的歧視。更重要的是,讓他們真正參與修法的過程與內容。

Nothing about us without us. 身心障礙者的權益,不是一句「我認為你需要」就可以解決!而沒有身心障礙者的參與,就不要為他們做決定!

