曾供應全台7成鴨血製品的「双鵬股份有限公司」，將沾有禽鳥糞便、羽毛的飼料用汙染禽血，加入鴨血、豬血糕等火鍋料，供應全台700多家火鍋店、知名餐飲業，大賺黑心錢、獲利近億元。台中地檢署2015年提起公訴，歷經7年審理，最高法院日前審結，將双鵬負責人彭光謚（改名彭大展）、總經理胡木生兩人各重判2年6月、2年2月徒刑，兩人將發監執行，經理林建志則判處1年3月、緩刑4年，全案定讞，至於罰金和沒收金額則高達9769萬餘元。

双鵬公司2010年曾被新北市衛生局驗出防腐劑超標，開罰3萬元，2013年新北市衛生局前往双鵬公司樹林區工廠稽查，業者告知上游提供的貨源並非100%純鴨血，衛生局要求双鵬給下游廠商的出貨憑證或單據上，必須註明是「水血」非純鴨血，双鵬遂依規定標示，2014年抽驗食品添加物及防腐劑含量也符合規定，眼見双鵬的黑心鴨血就要被遮掩成功，還好有離職員工「正義哥」在2015年提出檢舉，讓黑心鴨血露出馬腳。

本刊調查，當時離職員工「正義哥」檢舉指出，双鵬以旗下飼料行名義向屠宰場購買大量供飼料用的雞血後，混充鴨血原料摻入食用鴨血中，而双鵬在運送血水中，為了防止血水不凝固，疑似添加不明藥劑。

檢警2015年2月11日晚間9點半發動搜索，前往双鵬在台中烏日廠區搜索時，還逮到員工疑似正在燒毀帳冊等資料，檢方認為事不宜遲，隔天上午8點馬不停蹄趕到負責混合禽血的新北市樹林區的廠房搜索，3月3日再到屏東廠房搜索，順利查扣相關帳冊等罪證。送請衛生機關驗出双鵬在禽血內添加的是「焦磷酸」、「多磷酸鈉」等藥劑，發現這些是合法的食品添加劑，目的是要暫緩禽血凝固，基本上沒有問題，眼看黑心鴨血的線索就要斷了。

台中地檢署偵辦黑心鴨血案，新北市衛生局配合到双鵬公司查封成品。（圖／新北市衛生局提供，報系資料照）

還好檢警機警發現，双鵬從全台各地共9家屠宰場收購回來的雞血和鴨血，混有禽類排泄物、屠體羽毛，都是只能作為飼料或有機肥料之原料，而且現場環境不佳，未經過衛生處理，屠宰過程已遭受屠體羽毛、排泄物汙染，依《農業事業廢棄物再利用管理辦法》，不得作為供人食用之食品。但双鵬竟將這些飼料和肥料等級的雞血、鴨血，處理後當成食品級的鴨血，透過通路賣給餐飲業，最後統統進到消費者的肚子。

檢方調查時，當時40歲的彭光謚還辯稱禽血經過高溫殺菌、可食用，遭時任台中地檢署檢察官吳宇軒質疑：「沾雞屎的雞血，未經衛生處理可食用嗎？那牛糞拿去高溫殺菌可食用嗎？」讓彭光謚為之語塞。吳宇軒認為，彭男不但未按照規定製作食物，還毫無悔意，矢口否認犯行，並在檢警人員到公司搜索時，與會計彭于嫣燒毀部分帳冊，企圖湮滅證據，因此依涉犯《刑法》詐欺罪、販賣妨害衛生物品罪，及《食品安全衛生管理法》的販賣攙偽或假冒食品罪起訴。

歷審法院痛批彭光謚等被告，身為食品企業經營者卻罔顧社會責任，明知屠宰場廢棄物的雞血在收集過程中，有羽毛掉落、糞便溢流等污染，合約也已載明僅能供作飼料，仍加工製造成水血（混有鴨血、雞血等家禽血液）產品，再對外販售給下游店家或廠商，合計多達7百多家，銷售金額高達9千餘萬元。

法官認為彭光謚等被告，罔顧黑心鴨血對消費者身體健康造成潛在性危險，事後仍避重就輕、毫無悔意，因此判處徒刑並沒收不法所得共8269萬餘元，加上先前已判決確定的罰金1500萬元，罰金和沒收款項高達9769萬餘元，上訴後遭最高法院駁回，全案確定。

新北市衛生局到双鵬公司樹林廠稽查，發現大批不能供人食用的禽血半成品，令人怵目驚心。（圖／新北市衛生局提供，報系資料照）

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