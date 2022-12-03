冬天氣溫低，不少人吃火鍋時喜歡點一盤麻辣鴨血，因為鴨血口感Q彈有嚼勁，可是吃下的是真的鴨血嗎？根據農委會動植物防疫檢驗局統計，台灣去（2021）年約宰殺3422萬隻鴨，推算約可產生616萬公斤的鴨血，產量只占台灣鴨血市場的1/10，那麼市面上多出來的9/10「鴨血」從何而來？在供不應求的情形下，冒牌鴨血成為業界公開的秘密。

有業者指出，台灣養殖雞的數量遠比鴨多，以去年為例，全台宰殺雞數量超過3億6千萬隻，是鴨的10倍以上，因此市面上販售的鴨血通常均有混合雞血，有時也含有豬血和鵝血，因此到餐廳雖然點的是鴨血，其實大多是家禽混血，一般稱為「水血」。

有饕客指出，「水血」非常普遍，吃進嘴裡口感軟嫩，像豆花一樣，一夾就碎，較不能成塊。但純鴨血較Q彈，筷子從中心戳進去，往兩邊拉開時，會看見像是手撕麵包一般的不規則紋路。

台北市衛生局曾抽查20家麻辣火鍋、涮涮鍋與臭臭鍋業者，發現各店家販售的鴨血全是含有「雞成分」的「禽血」。（圖／報系資料照）

偵辦双鵬公司黑心鴨血案的前台中地檢署檢察官吳宇軒，目前是彰化地檢署襄閱主任檢察官，他表示鴨血會混雜其他禽畜水血，主要還是產量因素，當初業者為了避免運送過程中，禽血會凝固，還添加加焦磷酸、多磷酸鈉等藥劑，這樣運送到工廠才方便加工分裝。吳宇軒透露，黑心食物真假難辨，不管是檢察機關還是衛生機關，大部分都是靠看不下去的員工檢舉才可能順利偵辦，本案也是因為以吹哨者才有機會破案。

除了双鵬公司的黑心鴨血被台中地檢署偵破，屏東地檢署2015年4月間也曾破獲一件在廢棄豬舍改造的工寮生產米血，違法添加藥用石膏粉末，加速米血凝固，由於藥用石膏不得當作食品添加物使用，因此被依違反《食品安全衛生管理法》偵辦並提起公訴。

林姓業者辯稱，之前購入水血經常無法凝固，他聽從友人建議至中藥房購買「藥用石膏」，遇上非固態米血才加石膏，但「劑量很少」，不知道這樣違法。不過檢警在現場查扣的「獅牌石膏細片」包裝上，發現還貼有「不得當作食品添加物使用」字樣，因此審檢都不採信業者說法。

屏東縣衛生局表示，水血業者出貨給米血業者時會添加食品用磷酸鹽，讓產品慢點凝固，坊間米血業者添加藥用石膏則是為讓它凝固，已明顯違法。屏東地院考量業者林氏夫妻每月製造含有供食品用之「石膏」的米血、鴨血成品數量大約3 、40個，且以每粒10元之價格，對外銷售販賣，每月實際販賣所得僅數百元不等，獲利輕微，因此將兩夫妻各處有期徒刑4月確定，可易科罰金、均緩刑2年，還要向公庫支付5萬元。

台灣鴨血需求量大，但每年鴨隻屠體數量只有雞隻的1/10，造成市面上販售的鴨血通常均混合雞血。（圖／報系資料照）

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