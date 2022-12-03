桃園市市長鄭文燦台大國發所碩士論文遭爆涉嫌抄襲，台大社科院學倫會認定抄襲比例過高，決議撤銷其學位。國民黨台北市議員游淑慧表示，鄭將桃園市交棒綠營繼續執政的希望破滅，如今又丟了學位，堪稱繼新竹市前市長林智堅後的「雙殺」第二人，未來恐怕還會被「廢太子」；她呼籲台大，應全面重審國安局局長陳明通指導的政客學生們的論文。

游淑慧昨（2）日在臉書發文寫道：「鄭文燦雙殺？丟了桃園後，又沒了學位？那小英該廢太子了。呼籲台大全面重審陳明通指導的政客學生們。」游隨後更在自己文章中留言補刀：「有一就有二，有二就有三，有三就有一拖拉庫，我們要看到血流成河。」

游淑慧貼文一出，立刻湧入約4000個讚、近400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「果然，一屍多命，持續更新中！」「大型翻車現場，災情持續更新中⋯⋯」「我猜綠營側翼會發動學位無用論，這個學位不代表能力，道德，只是一張紙，沒什麼了不起」、「建議台大真要查清楚，以正台大聲譽」、「黨主席是要GG了嗎？」