南韓足球男神曹圭成現年24歲，因為帥氣樣貌神似朴敘俊而有著「足球界朴敘俊」的美稱，雖然IG上僅有6則貼文，但在世足賽開打後，原本2萬名粉絲數在短短時間內爆衝到184萬人，人氣火爆。近日，有韓媒爆出其實男神「名草有主」，早有穩定交往的對象，女方還是女團Billlie成員河藍的親姊，對此，Billlie經紀公司出面回應表示：「不知情」。

據此前韓媒報導，指出現年24歲的曹圭成早已「名草有主」，有一位穩定交往多年的女友。此外，兩人也並未隱藏交往的事情，時常在公開場合放閃。而女方正是女團Billlie成員河藍的親姊姊。

然而，據韓媒《JTBC》報導，Billlie所屬公司對此做出回應表示：「因為是Billlie成員的家人，因此無法確認事實，我方對此消息完全不知情，還請諒解。」雖然目前韓媒最初報導曹圭成與女團成員親姊姊戀愛的新聞已經被撤下。但是相關消息還在其他韓媒的報導中發酵，話題更持續在各大論壇以及社群平台上引發討論。

其實曹圭成有穩交女友的傳言並非第一次出現，此前，女模特池敏珠因為在社群平台上與曹圭成互相關注，再加上她在社群平台上曾曬出帶有號碼的球衣照，疑似是曹圭成過去所穿，因而被指稱是交往對象，話題一時引爆網路。當時讓池敏珠的經紀公司不得不在第一時間出面澄清：「兩人並無戀愛關係，請不要過度揣測。」火速撇清與曹圭成的戀愛傳聞。