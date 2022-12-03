葡萄牙在小組賽爆冷1比2輸給韓國，明星前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）發生致命失誤而被韓國後衛金英權攻進追平分。這是葡萄牙隊史首度在世足賽率先破門之後又遭逆轉（原先的紀錄15勝3和），葡萄牙仍以分組第1晉級，這場敗仗也意外把韓國一併送進16強。
首顆進球之後，葡萄牙放慢節奏，韓國第27分鐘開角球，這球朝著C羅飛向大門前，C羅卻轉頭背對著球門彎腰「閃躲」這顆球，球打到他的背彈向大門，金英權在球門區順勢倒地推射成功破網，巴西門將無奈地雙手一攤。
另有一次是韓國後衛清球不慎，葡萄牙接著射門被韓國門將擋出，在門前補刀的C羅飛撲頭槌但是出界。C羅最後沒有進球就被換下場。球迷在推特狂酸：「很高興看到C羅再度為進球做出貢獻，只是希望他下次是幫助自己的球隊而不是敵隊。」
葡萄牙仍有機會和局，但是下半場傷停補時階段，韓國飛奔發動快攻，孫興慜單刀橫傳給黃喜燦破門，爆冷逆轉葡萄牙。不過對於葡萄牙而言，這場賽果並未改變任何事情，他們將於16強對上G組第2的瑞士，由小組居次的韓國對上強敵巴西。
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