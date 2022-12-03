一名女網友分享，她平時有戴腳鍊的習慣，某天來餐廳用餐的客人發現後，竟說她是「賣身賺錢的女生」，讓她傻眼又崩潰，也引起網友討論，不少人痛批客人沒禮貌，但也有網友翻出歷史典故說，古代時有「下海繫紅繩」的說法，其實是真的，但現在戴腳鍊已不具有任何意義。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，她在一間餐廳工作，一位很沒禮貌的阿伯常常來買東西，每次看到她就會喊她胖子，而她也因為身材較豐滿而不以為意，怎料，最近阿伯來店裡發現她有戴腳鍊，竟變本加厲叫她「賺吃查某（台語：賣身賺錢的女生）」，讓她超不爽。

貼文引起網友討論，「老人家說的話，不用太在意 」、「國中時有買過腳鍊，第一次帶就被媽媽說你是賺吃查某嗎？難看的要死，拿掉」、「說這種話的人水準也沒好到哪裡吧」、「封閉思想，何必走心」、「沒聽過啊，太傻眼了吧！」

也有網友翻出歷史典故說，古代有「下海繫紅繩，從良斷青絲」的說法，是指古代女性因生活困難而賣身，為保留一絲顏面，會在腰間或腳踝上繫紅繩，接待客人褪去所有衣服以後，腳踝上的一根紅繩讓她們感到不至於一絲不掛，借以保留最後的尊嚴。不過，現在戴腳鍊或是腰鍊等行為，純粹就是裝飾而已，不具有特殊涵義。