61歲香港天王劉德華2008年與朱麗倩結婚，2011年迎來女兒劉向蕙（Hanna），劉德華過去對掌上明珠相當疼愛，曾自曝親自開車送女兒上下學，先前夫妻倆因重視女兒的教育，更親自挑學校、替女兒報名註冊，最近更有網友拍到劉德華戴著口罩現身禮堂，看11歲的Hanna表演，他一身黑仍遮不住天王星味，被讚是最稱職的星爸。

劉德華和朱麗倩1990年代就傳出緋聞，但劉德華礙於名人身分沒正式承認，直到2009年朱麗倩父親過世，劉德華名字出現在朱父訃聞上，才坐實兩人關係，劉德華隨後在粉絲官方網站「華仔天地」發文，以「對不起」為題承認已婚，「我慚愧未能守住我的承諾先告訴大家，讓信任我的家人、朋友、媒體朋友難堪，對不起。正在工作當中，一時間不能盡訴，容後向你們說明白——華仔」。

網友偶遇劉德華觀看女兒學校表演。（圖／取自新浪娛樂）

2011年，劉德華親自報喜宣布將當父親，同年5月，朱麗倩產下女兒Hanna，據知由於劉德華夫妻長年吃素，使女兒Hanna成為「胎裡素寶寶」，又因月嫂不吃素，他便推掉工作在家負責打理老婆、女兒的飲食。多年來網上常傳出劉德華夫妻想生二胎，希望集滿「好」字，劉德華2015年也在粉絲見面會證實過此事。

當時大陸媒體報導，劉德華參加粉絲慶生會坦言當天本來要參加金雞獎，但為了歌迷決定缺席，主持人陳芷菁力挺華仔，說：「就算拿不到獎，心目中你已經是影帝」，劉德華則回：「心目中有什麼用！我心目中還有一個兒子呢！」但可惜仍未追生成功。近日，有網友在表演禮堂偶遇劉德華，在網上寫下：「劉德華觀看他女兒學校的演出。這個星爸還是非常稱職的，送女兒上學，參加女兒的活動，值得爸爸們學習！」其他網友也紛紛圍觀，求偶遇天王。