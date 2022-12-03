最有希望接任民進黨黨主席的桃園市長鄭文燦，昨(2)日因台大碩士論文抄襲遭撤銷學位，引發關注。對此，有媒體評論認為，民進黨內不滿英系、鄭文燦勢力的人，恐會阻擋鄭參選主席或是擔任行政院長的後路，若猛打鄭抄襲論文的事件，才是最大殺傷力。

針對碩士論文抄襲遭撤銷學位，鄭文燦發聲明表示，他沒有抄襲動機，雖然有所遺憾，願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範的審定結果。鄭文燦表示，出席學倫會說明時，已經針對論文引述的瑕疵說明原因並且致歉，現在重審論文結果出來，願意再一次致歉。

對此，港媒《中評社》認為，事發後鄭文燦採取低姿態，綠營支持者普遍對鄭文燦還是肯定的，並認為論文遭撤銷，無法掩蓋鄭在桃園的政績。然而，若民進黨內有不滿英系、鄭文燦勢力的人，恐阻擋鄭參選主席或是擔任行政院長，甚至可能用用抄襲論文的事件猛打鄭，「這才是對鄭最大殺傷力」。該評論質疑，即便鄭道歉能獲得黨員原諒，但其他派系會輕輕放過嗎？

鄭文燦碩士學位遭撤銷，該評論認為英系勢必受影響，民進黨接下來權力核心恐重整。