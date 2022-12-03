近期汪小菲與大S因生活費爭議鬧得滿城風雨，雙方不斷隔空交戰，張蘭更是經常透過直播痛罵大S一家，而昨（2）日張蘭再度開直播時，提到大S家天價電費背後的原因，更加碼爆料S媽過去是「坐檯的！」對此，S媽也做出回應了。

由於大S指控汪小菲積欠500萬生活費，汪小菲對此不滿曾在微博上開轟大S「只是作為一個男人，他們結婚了，我他X的不想再給這個家付電費了」，並公布支出明細，當中一個月的管理費要4萬6595元，更驚人的是七到九月電費高達9萬4201元，換算一個月近3萬1400元，相當驚人。

對此，張蘭在昨（2）日晚間開直播揭天價電費原因，是大S把其他家人的電表接到自己家中，她也爆出S媽因家中生計，過去是「坐檯的！」，之後話鋒一轉憤怒表示，S媽不准汪小菲進家門，現在連張蘭也不准去，讓她直言：「太猖狂了！把我真的惹怒了！她（大S）跟汪小菲的事，是他的事」。

然而，根據《壹蘋新聞網》報導，S媽澄清高電費原因，是台灣夏天較熱，且正逢暑假家人都在家，另外，對於張蘭爆她曾是「坐檯的」她則回應張蘭的話能聽「狗屎都能吃了」，並澄清自己過去是在餐廳打工，且18歲認識S爸、20歲就生女兒，最後幽默回應張蘭「太抬舉我了」。