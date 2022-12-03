58歲周姓男子2日晚在新北市板橋區住處與妻口角，海山分局警方到場了解時，周竟不願配合開車離去，警方見狀趨車追趕，來到華翠大橋時又遇到萬華分局執行酒測勤務，周毫不理會衝撞路檢點，警方於是朝周的車後輪連開3槍，這才將他攔下。

警方指出，2日晚間11時許，周與妻子爆發口角爭執，海山分局員警到場時，周立刻開車出門，警方於是也開車要將他攔下，雙方一路追逐，最後開上華翠大橋。

橋上剛好有萬華分局執行酒測，看到周車示意要他停下，但周卻直接衝撞路檢點，莒光所呂姓警員見狀況危急，朝他的車子左後輪連開3槍，周的車子才被迫停下，所幸現場無人受傷。

警方清查周沒有酒測，車內也沒有危禁物品，周聲稱因為太過生氣，所以才會失控拒絕盤查，警訊後被依妨害公務罪送辦，

警方呼籲，民眾行車上路遇到警方攔檢站時，務必停車配合，遇有拒檢逃逸或衝撞，警方決不寬貸，並會採取強勢作為，切勿以身試法。