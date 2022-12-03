九合一選舉綠營大敗，引發各界對2024總統大選的關注。一份最新媒體民調顯示，在全台10大政治領袖看好度中，新北市市長侯友宜以81.5%居冠，持續蟬聯第一，遠勝副總統賴清德的72,5%、台北市市長柯文哲的64.4%。媒體人韋安對此結果相當驚訝，盛讚侯將複雜的政治簡化，「好好做事，以民為天」這8字「侯式政治哲學」，讓他始終在前，各項民調皆無人可敵。

韋安昨（2）日在臉書發文表示，《ETtoday民調雲》11月底所做的最新「後小英時代」10大政治領袖排行，侯友宜仍居第1。長期以來，侯在這項追蹤系列民調中，幾年來都一直維持在最前。

韋安指出，有的人把政治都的太複雜，而侯友宜則把一切簡化了。從2018當選以來，始終抱持者簡單8個字施政信念和侯式的政治哲學：「好好做事，以民為天」。這8個字，也讓侯始終在前。

對此，韋安分析，在這次選舉中，侯友宜所表達的「人民才是最大咖」、「人民才是靠山」，就是對這種信念的解讀。投票日當天，侯一投完票立即停止選舉日程，回辦公室工作；第二天就去視察新北捷運建設進度，力求如期通車，則是對自己信念說到做到的實踐。這種始終把人民現實利益擺在第一位，和沉默大多數百姓密切相連在一起，侯所帶來的新「浪潮政治」現象，還會經久不息，延續下去。