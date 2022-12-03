最近世足賽話題正夯，許多人都熬夜追看賽事結果，社群網站也可見一堆KOL即時分享對比賽結果的心情，44歲林韋君昨(2日)也跟風，分享自己8年前觀看世足賽的裝扮，透露那年自己力挺德國隊，未料今年無緣再替德國加油，她更挖出當年替德國隊打氣的舊照，可見她穿上連身球衣，下衣失蹤，僅穿一雙長襪，好身材跟美腿曲線一覽無遺，辣翻網友。

林韋君今年7月重返8點檔戰場，加入《黃金歲月》的演出群，未料一開拍就遇上「魔王」，原來是因為她飾演的角色是從海外返台的藝術家，第一場戲就得要穿高跟鞋在機場內，因拿錯行李而狂奔，她前後錄了5次，坦言雙腳快炸裂，還被導演用激將法問：「妳跑步速度還能再快嗎？」她不服輸越跑越好，但鏡頭一OK就換回平底鞋，可見私下易親近樸實的一面。

林韋君曬出8年前替世足賽加油裝扮。（圖／翻攝自林韋君 PennyLin臉書）

9月《黃金歲月》殺青後，林韋君就宣布要出國度假，但不透露目的地，等回台後才揭曉度假地點正是峇里島，她更曬出自己衝浪帥照，可見她防曬長袖泳衣、高衩小褲上身，動作看來很穩，她也寫下：「開心的渡假行程結束了！有好好享受到陽光跟大海的感覺真好，好多年沒有衝浪，技能退步好多」。

昨林韋君發文，表示：「是8年前的世界盃足球賽冠亞軍之戰那夜…我全副武裝、全力吶喊，德國坦克不負眾望拿下他們第四個世界盃冠軍，今年…. 我無言了… 看來沒機會再為他們披上戰袍搖旗吶喊加油了。但是世界盃的熱血不能停！接下來該為哪隊加油好呢」，照片中可見她8年前後的美貌完全沒變，一雙逆天長腿曲線更性感到不行，網友回應：「德國出局了，哭哭」、「不管怎樣裝扮都非常美」、「日本今年踢的不錯」、「姊根本沒變啊！是不是昨天拍的（好正）」。