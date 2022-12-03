台北一名彭姓男子因愛慕女性友人，偷偷拷貝她的住家鑰匙並在去年5月侵入她家，以膠帶綑綁她雙手，再強行脫下她内褲欲性侵她，然因彭男不舉而作罷，彭男挨告後辯稱跟女子談好讓她遷戶籍，並以性行為1次作為交換條件；法官不採信其說詞，依犯侵入住宅強制性交未遂罪，判處其有期徒刑4年6月。

據判決書指出，彭男曾對女子素有愛意，在去年5月30日中午12時33分許，以著安全帽、口罩、手套之裝扮，至女子住處外，利用先前藉機私自拷貝之女子住處鑰匙，侵入她家，趁她熟睡之際，掐住她的脖子，恫稱「不要叫，不然我殺你」等語，搧打她臉頰，並以膠帶綑綁她雙手，再強行脫下她内褲欲性侵她，然因其性器無法勃起而作罷，但也導致女子口腔、左前臂及左手腕、右手中指受傷。

法庭審理時，彭男辯稱之前女子不能辦居留證找他幫忙，2人談好讓她戶籍寄在他家，但條件是女子要與他發生1次性行為；鑰匙也是女子先前給他的，他進去後，把女子叫起來要她履約，但她拒絕，他僅是生氣地用右手推她的左肩膀，自己沒有性侵女子，也不知道她為何受傷。

法官認為女子就案發時間、地點、強暴之方式等細節始終堅訴一致，茍非親身經歷且記憶深刻之事，絕難於各次訊、詰問時就案發過程始末為一致證述，因此採信她的說詞。

法官審酌彭男為滿足一己私慾，無視女子性自主決定權及居住處所之安全，竟以侵入住宅及施強暴、脅迫之方式，而對其強制性交未遂，所為實屬不該，兼衡女子表示希望給彭男自新機會，依犯侵入住宅強制性交未遂罪，判處其有期徒刑4年6月。