曾擔任王鴻薇辦公室助理、主任的新科台北市議員當選人楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選。新科國民黨台北市議員當選人楊植斗表示，他第一份工作就在王辦公室當助理，她私下是個非常認真、嚴謹的人，對問政的品質要求極高，每天都向市府索取大量的資料，她有著超群的監督力道與全國級的空戰能力；身為前助理近身共識及觀察，他絕對贊同王出征打這場仗。此說法引發網友熱烈迴響。

楊植斗昨（2）日在臉書發文表示，他出社會後的第一份工作，就是在王鴻薇議員辦公室擔任法案助理。它描述，王對問政的品質很要求，每天都向市府索取大量的資料，從中找到切入點，解決民眾的問題。

楊植斗指出，這次新竹市前市長林智堅的論文弊案，也因為王鴻薇追根究柢才打出破口，證明林確實是「抄襲仔」，鼓舞藍營選情，功不可沒。聽說國民黨將徵召她參選立委，有人支持、有人反對，站在他的立場，他絕對贊同王打這場仗，為人民贏得勝利。

對此，楊植斗強調，王鴻薇有著超群的監督力道，空戰能力更是全國級；站在為民服務的角度，與其放在議會監督未來的台北市市長蔣萬安，不如參選立委，痛打執政黨的弊端、揭開民進黨的黑幕，才能將她的戰力發揮到100%。尤其，2024年國民黨需要一個可以打破局面的戰將，而王就是最好的選擇。

這篇文章獲得破5000個讚、逾300則留言。網友紛紛表示：「想不到連王鴻薇前助理都出來力挺，可見王私下為人非常成功」、「原本我也擔憂、這樣子會不會影響到鴻薇的誠信、經由多看一些多方面的文章及各方意見總和、也覺得決定支持鴻薇轉戰立法院、參選、把這個無能傲慢無恥的塔綠班拉下台、鴻薇加油」、「戰戰戰！計畫永遠趕不上變化，又不是幹什麼壞事，資歷夠又是在同一個選區，選上也是服務同區域的選民，別再尷尬，放手努力去拚就對了，加油」、「我想看王鴻薇釘蘇真昌所以我挺挺挺！她是戰將」。