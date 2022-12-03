根據歐洲刑警組織（Europol）的一份聲明，針對非法銷售不適合食用的馬肉的「尤卡坦」（Yucatán）專案，查獲了超過半噸無法溯源的肉品，並成功救出80匹馬，歐洲官員表示，這涉及到了食品溯源不透明、走私、動物虐待以及人畜共通傳染病的問題。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）2日報導，據歐盟機構稱，專案小組認為，這些行為產生了總計150萬歐元（近新台幣4829萬的）的非法收入，使消費者的健康面臨相當大的風險，因為這種缺乏監管的非法行為，非常可能散播「人畜共通傳染病」進而構成巨大的風險。

西班牙國家當局逮捕了35名參與這個犯罪模式的共犯，比利時聯邦警察也逮捕了另外6人。調查還確定了與這項非法教義網路有關的6家公司，現行的歐盟食品法規定，企業在生產和銷售的所有階段都必須遵守歐盟的要求。

Europe: 41 Arrests For Selling Potentially Dangerous Horse Meathttps://t.co/nYhIprEpRw

An operation, developed jointly by Europol and the Spanish Civil Guard (Guardia Civil) targeted the illegal sale of horse meat unsuitable for consumption. The criminal network involved in ... pic.twitter.com/KfJnpFzjg7 — Eurasia Review (@EurasiaReview) December 2, 2022

這包括保證進口食品等同於歐盟的食品安全規則，以及可追溯性要求，並與食品企業經營者共同計算數量 ，確保在所有階段都令人滿意地遵守食品法規。

這個犯罪集團犯案方式涉及在西班牙廉價或自由地收購被淘汰的馬匹，加工後在歐洲市場上出售肉品。 警方聲明解釋說：「參與犯罪網路的嫌疑人具有不同的職能：從在沒有必要監管的情況下屠宰動物的人，到負責運輸的人和提供虛假文件的獸醫和出售不適合消費的肉類的屠宰設施，」。

2013年曾發生一個震驚歐洲的醜聞，在愛爾蘭和英國超市出售的冷凍牛肉堡中發現了未申報或不適當申報的馬匹DNA痕跡。

歐洲消費者組織（BEUC）的高級食品政策官員珮琳（Camille Perrin）說，「令人擔憂的是，這種非法銷售不適合人類食用的馬肉的行為已經持續了數年，」「這有可能使消費者面臨食物中毒的風險和動物遭受令人震驚的虐待。」

「馬肉的強制性原產地標籤可以確保更好的可追溯性，並能促使銷售這種肉的食品企業更加努力（合規）。」但是，珮琳補充說，適當的標籤是不夠的。

「歐盟各國政府必須加倍加強食品控制，並撥出足夠的資金進行檢查，以確保消費者的食品是安全的，如同產品標籤聲稱的那樣 。」

同時，西班牙動物黨（PACMA）的發言人莫拉萊斯（Yolanda Morales）說，這項調查提出了一個更深層次的問題，即肉類消費是否對動物「公平。」

「這些動物在進入屠宰場之前受到了虐待，但我們也不知道這些動物在合法的農場裡處於什麼狀態，」她告訴歐洲時報。

作為西班牙執法部門突擊檢查的一部分，總共有80匹馬被救出，由於缺乏獸醫養護，呈現出各種未經治療的疾病。根據聲明，這些動物忍受著「非常差的惡劣條件，缺乏食物和水，以及運輸過程中的長期壓力。」